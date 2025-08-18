Lisätietoja AFC-rahakkeesta

Arsenal Fan Token – hinta (AFC)

1AFC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4136
$0.4136$0.4136
+0.70%1D
USD
Reaaliaikainen Arsenal Fan Token (AFC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:54:41 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4081
$ 0.4081$ 0.4081
24 h:n matalin
$ 0.4224
$ 0.4224$ 0.4224
24 h:n korkein

$ 0.4081
$ 0.4081$ 0.4081

$ 0.4224
$ 0.4224$ 0.4224

$ 6.5456604784946055
$ 6.5456604784946055$ 6.5456604784946055

$ 0.3127281881382334
$ 0.3127281881382334$ 0.3127281881382334

+0.12%

+0.70%

-3.10%

-3.10%

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4136. Viimeisen 24 tunnin aikana AFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.4081 ja korkeimmillaan $ 0.4224 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.5456604784946055, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3127281881382334.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AFC on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.70% 24 tunnin aikana ja -3.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 3.85M
$ 3.85M$ 3.85M

$ 56.92K
$ 56.92K$ 56.92K

$ 16.54M
$ 16.54M$ 16.54M

9.32M
9.32M 9.32M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

CHZ

Arsenal Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.92K. AFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.32M ja sen kokonaistarjonta on 40000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.54M.

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Arsenal Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.002875+0.70%
30 päivää$ +0.0596+16.83%
60 päivää$ +0.0939+29.37%
90 päivää$ -0.0548-11.70%
Arsenal Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002875 (+0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Arsenal Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0596 (+16.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Arsenal Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0939 (+29.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Arsenal Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0548 (-11.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Arsenal Fan Token (AFC)?

Tarkista Arsenal Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Arsenal Fan Token (AFC)

Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.

Arsenal Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Arsenal Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AFC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Arsenal Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Arsenal Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Arsenal Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Arsenal Fan Token (AFC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Arsenal Fan Token (AFC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Arsenal Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista Arsenal Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikka

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AFC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Arsenal Fan Token (AFC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Arsenal Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Arsenal Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AFC paikallisiin valuuttoihin

1 Arsenal Fan Token(AFC) - VND
10,883.884
1 Arsenal Fan Token(AFC) - AUD
A$0.64108
1 Arsenal Fan Token(AFC) - GBP
0.306064
1 Arsenal Fan Token(AFC) - EUR
0.355696
1 Arsenal Fan Token(AFC) - USD
$0.4136
1 Arsenal Fan Token(AFC) - MYR
RM1.745392
1 Arsenal Fan Token(AFC) - TRY
16.928648
1 Arsenal Fan Token(AFC) - JPY
¥61.2128
1 Arsenal Fan Token(AFC) - ARS
ARS$540.649648
1 Arsenal Fan Token(AFC) - RUB
33.323752
1 Arsenal Fan Token(AFC) - INR
36.103144
1 Arsenal Fan Token(AFC) - IDR
Rp6,780.326784
1 Arsenal Fan Token(AFC) - KRW
580.082272
1 Arsenal Fan Token(AFC) - PHP
23.641376
1 Arsenal Fan Token(AFC) - EGP
￡E.20.055464
1 Arsenal Fan Token(AFC) - BRL
R$2.270664
1 Arsenal Fan Token(AFC) - CAD
C$0.570768
1 Arsenal Fan Token(AFC) - BDT
50.302032
1 Arsenal Fan Token(AFC) - NGN
634.354864
1 Arsenal Fan Token(AFC) - COP
$1,667.7386
1 Arsenal Fan Token(AFC) - ZAR
R.7.333128
1 Arsenal Fan Token(AFC) - UAH
17.032048
1 Arsenal Fan Token(AFC) - VES
Bs56.6632
1 Arsenal Fan Token(AFC) - CLP
$399.9512
1 Arsenal Fan Token(AFC) - PKR
Rs117.29696
1 Arsenal Fan Token(AFC) - KZT
222.243824
1 Arsenal Fan Token(AFC) - THB
฿13.508176
1 Arsenal Fan Token(AFC) - TWD
NT$12.610664
1 Arsenal Fan Token(AFC) - AED
د.إ1.517912
1 Arsenal Fan Token(AFC) - CHF
Fr0.33088
1 Arsenal Fan Token(AFC) - HKD
HK$3.230216
1 Arsenal Fan Token(AFC) - AMD
֏158.28472
1 Arsenal Fan Token(AFC) - MAD
.د.م3.726536
1 Arsenal Fan Token(AFC) - MXN
$7.763272
1 Arsenal Fan Token(AFC) - SAR
ريال1.551
1 Arsenal Fan Token(AFC) - PLN
1.513776
1 Arsenal Fan Token(AFC) - RON
лв1.79916
1 Arsenal Fan Token(AFC) - SEK
kr3.978832
1 Arsenal Fan Token(AFC) - BGN
лв0.694848
1 Arsenal Fan Token(AFC) - HUF
Ft141.351936
1 Arsenal Fan Token(AFC) - CZK
8.743504
1 Arsenal Fan Token(AFC) - KWD
د.ك0.126148
1 Arsenal Fan Token(AFC) - ILS
1.410376
1 Arsenal Fan Token(AFC) - AOA
Kz377.025352
1 Arsenal Fan Token(AFC) - BHD
.د.ب0.1559272
1 Arsenal Fan Token(AFC) - BMD
$0.4136
1 Arsenal Fan Token(AFC) - DKK
kr2.655312
1 Arsenal Fan Token(AFC) - HNL
L10.811504
1 Arsenal Fan Token(AFC) - MUR
18.913928
1 Arsenal Fan Token(AFC) - NAD
$7.316584
1 Arsenal Fan Token(AFC) - NOK
kr4.210448
1 Arsenal Fan Token(AFC) - NZD
$0.707256
1 Arsenal Fan Token(AFC) - PAB
B/.0.4136
1 Arsenal Fan Token(AFC) - PGK
K1.745392
1 Arsenal Fan Token(AFC) - QAR
ر.ق1.505504
1 Arsenal Fan Token(AFC) - RSD
дин.41.71156

Arsenal Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Arsenal Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Arsenal Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Arsenal Fan Token”

Paljonko Arsenal Fan Token (AFC) on arvoltaan tänään?
AFC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4136 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AFC-USD-parin nykyinen hinta?
AFC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4136. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Arsenal Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AFC markkina-arvo on $ 3.85M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.32M USD.
Mikä oli AFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AFC saavutti ATH-hinnaksi 6.5456604784946055 USD.
Mikä oli AFC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AFC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.3127281881382334 USD.
Mikä on AFC-rahakkeen treidausvolyymi?
AFC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.92K USD.
Nouseeko AFC tänä vuonna korkeammalle?
AFC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AFC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:54:41 (UTC+8)

Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

