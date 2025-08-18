Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4081
24 h:n matalin
$ 0.4224
24 h:n korkein
$ 0.4081
$ 0.4224
$ 6.5456604784946055
$ 0.3127281881382334
+0.12%
+0.70%
-3.10%
Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4136. Viimeisen 24 tunnin aikana AFC on vaihdellut alimmillaan $ 0.4081 ja korkeimmillaan $ 0.4224 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AFC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 6.5456604784946055, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.3127281881382334.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AFC on muuttunut +0.12% viimeisen tunnin aikana, +0.70% 24 tunnin aikana ja -3.10% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen markkinatiedot
No.1532
$ 3.85M
$ 56.92K
$ 16.54M
9.32M
40,000,000
CHZ
Arsenal Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.92K. AFC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.32M ja sen kokonaistarjonta on 40000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.54M.
Arsenal Fan Token (AFC) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Arsenal Fan Token-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.002875
+0.70%
30 päivää
$ +0.0596
+16.83%
60 päivää
$ +0.0939
+29.37%
90 päivää
$ -0.0548
-11.70%
Arsenal Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.002875 (+0.70%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Arsenal Fan Token 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0596 (+16.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Arsenal Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AFC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0939 (+29.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Arsenal Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0548 (-11.70%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Arsenal Fan Token (AFC) is the official fan token of Arsenal FC-- the London-based football club, also known as the "The Gunners". AFC fan tokens offer their holders an advantage to influence the life of the club, as well as take part in polls on various decisions related to the team. AFC owners are among the first to get access to fresh content, as well as participate in quizzes, competitions, games, and receive certain privileges. Furthermore, each AFC owner can become part of the gamification process and influence marketing techniques focused on the interactions between the football team and its fans.
Arsenal Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)
Arsenal Fan Token (AFC) -ostamisen perusteet
