Cardano-logo

Cardano – hinta (ADA)

1ADA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-%0,161D
Reaaliaikainen Cardano (ADA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:21 (UTC+8)

Cardano (ADA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+%0,23

-%0,16

-%5,16

-%5,16

Cardano (ADA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0,8582. Viimeisen 24 tunnin aikana ADA on vaihdellut alimmillaan $ 0,8517 ja korkeimmillaan $ 0,8927 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ADA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3,09918625, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0,017354099079966545.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ADA on muuttunut +%0,23 viimeisen tunnin aikana, -%0,16 24 tunnin aikana ja -%5,16 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Cardano (ADA) -rahakkeen markkinatiedot

No.10

%79,32

%0,81

2015-09-01 00:00:00

$ 0,002
$ 0,002$ 0,002

ADA

Cardano-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 30,64B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 36,03M. ADA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35,70B ja sen kokonaistarjonta on 44993958658.1076. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 38,62B.

Cardano (ADA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Cardano-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0,001374-%0,16
30 päivää$ -0,0307-%3,46
60 päivää$ +0,3336+%63,59
90 päivää$ +0,0849+%10,97
Cardano-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ADA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0,001374 (-%0,16), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Cardano 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0,0307 (-%3,46) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Cardano-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ADA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0,3336 (+%63,59), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Cardano-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0,0849 (+%10,97) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Cardano (ADA)?

Tarkista Cardano-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Cardano (ADA)

Cardano is a decentralised public blockchain and cryptocurrency project and is fully open source.

Cardano on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Cardano-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ADA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Cardano-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Cardano-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Cardano-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Cardano (ADA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Cardano (ADA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Cardano-rahakkeelle.

Tarkista Cardano-rahakkeen hintaennuste nyt!

Cardano (ADA) -rahakkeen tokenomiikka

Cardano (ADA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ADA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Cardano (ADA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Cardano:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Cardano MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ADA paikallisiin valuuttoihin

1 Cardano(ADA) - VND
22.583,533
1 Cardano(ADA) - AUD
A$1,33021
1 Cardano(ADA) - GBP
0,635068
1 Cardano(ADA) - EUR
0,738052
1 Cardano(ADA) - USD
$0,8582
1 Cardano(ADA) - MYR
RM3,621604
1 Cardano(ADA) - TRY
35,126126
1 Cardano(ADA) - JPY
¥127,0136
1 Cardano(ADA) - ARS
ARS$1.127,726292
1 Cardano(ADA) - RUB
69,153756
1 Cardano(ADA) - INR
74,929442
1 Cardano(ADA) - IDR
Rp14.068,850208
1 Cardano(ADA) - KRW
1.201,960592
1 Cardano(ADA) - PHP
49,063294
1 Cardano(ADA) - EGP
￡E.41,605536
1 Cardano(ADA) - BRL
R$4,694354
1 Cardano(ADA) - CAD
C$1,184316
1 Cardano(ADA) - BDT
104,374284
1 Cardano(ADA) - NGN
1.318,272438
1 Cardano(ADA) - COP
$3.460,47695
1 Cardano(ADA) - ZAR
R.15,224468
1 Cardano(ADA) - UAH
35,340676
1 Cardano(ADA) - VES
Bs117,5734
1 Cardano(ADA) - CLP
$832,454
1 Cardano(ADA) - PKR
Rs241,943744
1 Cardano(ADA) - KZT
461,145188
1 Cardano(ADA) - THB
฿28,028812
1 Cardano(ADA) - TWD
NT$26,1751
1 Cardano(ADA) - AED
د.إ3,149594
1 Cardano(ADA) - CHF
Fr0,68656
1 Cardano(ADA) - HKD
HK$6,702542
1 Cardano(ADA) - AMD
֏328,43314
1 Cardano(ADA) - MAD
.د.م7,732382
1 Cardano(ADA) - MXN
$16,099832
1 Cardano(ADA) - SAR
ريال3,21825
1 Cardano(ADA) - PLN
3,141012
1 Cardano(ADA) - RON
лв3,73317
1 Cardano(ADA) - SEK
kr8,255884
1 Cardano(ADA) - BGN
лв1,441776
1 Cardano(ADA) - HUF
Ft292,998062
1 Cardano(ADA) - CZK
18,159512
1 Cardano(ADA) - KWD
د.ك0,261751
1 Cardano(ADA) - ILS
2,926462
1 Cardano(ADA) - AOA
Kz786,617538
1 Cardano(ADA) - BHD
.د.ب0,3235414
1 Cardano(ADA) - BMD
$0,8582
1 Cardano(ADA) - DKK
kr5,509644
1 Cardano(ADA) - HNL
L22,562078
1 Cardano(ADA) - MUR
39,245486
1 Cardano(ADA) - NAD
$15,164394
1 Cardano(ADA) - NOK
kr8,736476
1 Cardano(ADA) - NZD
$1,467522
1 Cardano(ADA) - PAB
B/.0,8582
1 Cardano(ADA) - PGK
K3,552948
1 Cardano(ADA) - QAR
ر.ق3,123848
1 Cardano(ADA) - RSD
дин.86,609544

Cardano-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Cardano toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Cardano-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Cardano”

Paljonko Cardano (ADA) on arvoltaan tänään?
ADA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,8582 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ADA-USD-parin nykyinen hinta?
ADA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,8582. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Cardano-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ADA markkina-arvo on $ 30,64B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ADA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ADA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 35,70B USD.
Mikä oli ADA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ADA saavutti ATH-hinnaksi 3,09918625 USD.
Mikä oli ADA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ADA-rahakkeen ATL-hinta oli 0,017354099079966545 USD.
Mikä on ADA-rahakkeen treidausvolyymi?
ADA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 36,03M USD.
Nouseeko ADA tänä vuonna korkeammalle?
ADA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ADA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:21 (UTC+8)

Cardano (ADA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

