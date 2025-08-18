Lisätietoja ACS-rahakkeesta

Access Protocol-logo

Access Protocol – hinta (ACS)

1ACS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0010533
$0.0010533$0.0010533
-0.23%1D
USD
Reaaliaikainen Access Protocol (ACS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:07 (UTC+8)

Access Protocol (ACS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0010501
$ 0.0010501$ 0.0010501
24 h:n matalin
$ 0.001077
$ 0.001077$ 0.001077
24 h:n korkein

$ 0.0010501
$ 0.0010501$ 0.0010501

$ 0.001077
$ 0.001077$ 0.001077

$ 0.01735325179575623
$ 0.01735325179575623$ 0.01735325179575623

$ 0.001040604805783683
$ 0.001040604805783683$ 0.001040604805783683

-0.21%

-0.22%

-7.83%

-7.83%

Access Protocol (ACS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0010541. Viimeisen 24 tunnin aikana ACS on vaihdellut alimmillaan $ 0.0010501 ja korkeimmillaan $ 0.001077 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01735325179575623, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.001040604805783683.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ACS on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.22% 24 tunnin aikana ja -7.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Access Protocol (ACS) -rahakkeen markkinatiedot

No.609

$ 44.59M
$ 44.59M$ 44.59M

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 93.95M
$ 93.95M$ 93.95M

42.31B
42.31B 42.31B

--
----

89,131,652,190.29752
89,131,652,190.29752 89,131,652,190.29752

SOL

Access Protocol-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 44.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.17K. ACS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.31B ja sen kokonaistarjonta on 89131652190.29752. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 93.95M.

Access Protocol (ACS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Access Protocol-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000002428-0.22%
30 päivää$ -0.0002668-20.20%
60 päivää$ -0.0000076-0.72%
90 päivää$ -0.0003817-26.59%
Access Protocol-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ACS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002428 (-0.22%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Access Protocol 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002668 (-20.20%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Access Protocol-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000076 (-0.72%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Access Protocol-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0003817 (-26.59%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Access Protocol (ACS)?

Tarkista Access Protocol-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Access Protocol (ACS)

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Access Protocol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Access Protocol-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ACS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Access Protocol-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Access Protocol-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Access Protocol-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Access Protocol (ACS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Access Protocol (ACS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Access Protocol-rahakkeelle.

Tarkista Access Protocol-rahakkeen hintaennuste nyt!

Access Protocol (ACS) -rahakkeen tokenomiikka

Access Protocol (ACS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Access Protocol (ACS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Access Protocol:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Access Protocol MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ACS paikallisiin valuuttoihin

1 Access Protocol(ACS) - VND
27.7386415
1 Access Protocol(ACS) - AUD
A$0.001633855
1 Access Protocol(ACS) - GBP
0.000780034
1 Access Protocol(ACS) - EUR
0.000906526
1 Access Protocol(ACS) - USD
$0.0010541
1 Access Protocol(ACS) - MYR
RM0.004448302
1 Access Protocol(ACS) - TRY
0.043144313
1 Access Protocol(ACS) - JPY
¥0.1560068
1 Access Protocol(ACS) - ARS
ARS$1.385150646
1 Access Protocol(ACS) - RUB
0.084939378
1 Access Protocol(ACS) - INR
0.092033471
1 Access Protocol(ACS) - IDR
Rp17.280325104
1 Access Protocol(ACS) - KRW
1.476330296
1 Access Protocol(ACS) - PHP
0.060262897
1 Access Protocol(ACS) - EGP
￡E.0.051102768
1 Access Protocol(ACS) - BRL
R$0.005765927
1 Access Protocol(ACS) - CAD
C$0.001454658
1 Access Protocol(ACS) - BDT
0.128199642
1 Access Protocol(ACS) - NGN
1.619192469
1 Access Protocol(ACS) - COP
$4.250394725
1 Access Protocol(ACS) - ZAR
R.0.018699734
1 Access Protocol(ACS) - UAH
0.043407838
1 Access Protocol(ACS) - VES
Bs0.1444117
1 Access Protocol(ACS) - CLP
$1.022477
1 Access Protocol(ACS) - PKR
Rs0.297171872
1 Access Protocol(ACS) - KZT
0.566410094
1 Access Protocol(ACS) - THB
฿0.034426906
1 Access Protocol(ACS) - TWD
NT$0.03215005
1 Access Protocol(ACS) - AED
د.إ0.003868547
1 Access Protocol(ACS) - CHF
Fr0.00084328
1 Access Protocol(ACS) - HKD
HK$0.008232521
1 Access Protocol(ACS) - AMD
֏0.40340407
1 Access Protocol(ACS) - MAD
.د.م0.009497441
1 Access Protocol(ACS) - MXN
$0.019774916
1 Access Protocol(ACS) - SAR
ريال0.003952875
1 Access Protocol(ACS) - PLN
0.003858006
1 Access Protocol(ACS) - RON
лв0.004585335
1 Access Protocol(ACS) - SEK
kr0.010140442
1 Access Protocol(ACS) - BGN
лв0.001770888
1 Access Protocol(ACS) - HUF
Ft0.359880281
1 Access Protocol(ACS) - CZK
0.022304756
1 Access Protocol(ACS) - KWD
د.ك0.0003215005
1 Access Protocol(ACS) - ILS
0.003594481
1 Access Protocol(ACS) - AOA
Kz0.966177519
1 Access Protocol(ACS) - BHD
.د.ب0.0003973957
1 Access Protocol(ACS) - BMD
$0.0010541
1 Access Protocol(ACS) - DKK
kr0.006767322
1 Access Protocol(ACS) - HNL
L0.027712289
1 Access Protocol(ACS) - MUR
0.048203993
1 Access Protocol(ACS) - NAD
$0.018625947
1 Access Protocol(ACS) - NOK
kr0.010730738
1 Access Protocol(ACS) - NZD
$0.001802511
1 Access Protocol(ACS) - PAB
B/.0.0010541
1 Access Protocol(ACS) - PGK
K0.004363974
1 Access Protocol(ACS) - QAR
ر.ق0.003836924
1 Access Protocol(ACS) - RSD
дин.0.106379772

Access Protocol-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Access Protocol toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Access Protocol-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Access Protocol"

Paljonko Access Protocol (ACS) on arvoltaan tänään?
ACS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0010541 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ACS-USD-parin nykyinen hinta?
ACS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0010541. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Access Protocol-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ACS markkina-arvo on $ 44.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ACS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ACS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42.31B USD.
Mikä oli ACS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ACS saavutti ATH-hinnaksi 0.01735325179575623 USD.
Mikä oli ACS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ACS-rahakkeen ATL-hinta oli 0.001040604805783683 USD.
Mikä on ACS-rahakkeen treidausvolyymi?
ACS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 55.17K USD.
Nouseeko ACS tänä vuonna korkeammalle?
ACS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ACS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:07 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

