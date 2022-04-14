Access Protocol (ACS) -rahakkeen tokenomiikka

Access Protocol (ACS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Access Protocol (ACS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Access Protocol (ACS) -rahakkeen tiedot

Access Protocol offers a new model monetization layer for all digital content creators. By integrating Access Protocol on their site, creators can paywall and enable premium content to their supporters.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.accessprotocol.co/
Valkoinen paperi:
https://www.accessprotocol.co/Whitepaper_Access.pdf
Block Explorer:
https://solscan.io/token/5MAYDfq5yxtudAhtfyuMBuHZjgAbaS9tbEyEQYAhDS5y

Access Protocol (ACS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Access Protocol (ACS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 45.98M
$ 45.98M
Kokonaistarjonta:
$ 89.21B
$ 89.21B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 42.39B
$ 42.39B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 96.77M
$ 96.77M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.026999
$ 0.026999
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001040604805783683
$ 0.001040604805783683
Nykyinen hinta:
$ 0.0010847
$ 0.0010847

Access Protocol (ACS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Access Protocol (ACS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä ACS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät ACS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.