AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AC Milan Fan Token (ACM) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tiedot $ACM is the name of the only official Milan Fan Token. Virallinen verkkosivusto: https://www.socios.com/ Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xF9C0F80a6c67b1B39bdDF00ecD57f2533ef5b688 Osta ACM-rahaketta nyt!

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 10.13M $ 10.13M $ 10.13M Kokonaistarjonta: $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Kierrossa oleva tarjonta: $ 9.32M $ 9.32M $ 9.32M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 21.65M $ 21.65M $ 21.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 5.529 $ 5.529 $ 5.529 Kaikkien aikojen alin: $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 $ 0.6952686944495973 Nykyinen hinta: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Lue lisää AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen hinnasta

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ACM-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACM-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ACM-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACM-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ACM-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ACM-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ACM-rahakkeita MEXCistä nyt!

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen hintahistoria ACM -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ACM-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ACM-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ACM-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACM-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ACM-rahakkeen hintaennuste nyt!

