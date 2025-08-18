Lisätietoja ACM-rahakkeesta

AC Milan Fan Token-logo

AC Milan Fan Token – hinta (ACM)

1ACM - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.0027
$1.0027$1.0027
-1.55%1D
USD
Reaaliaikainen AC Milan Fan Token (ACM) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:00 (UTC+8)

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.9909
$ 0.9909$ 0.9909
24 h:n matalin
$ 1.0689
$ 1.0689$ 1.0689
24 h:n korkein

$ 0.9909
$ 0.9909$ 0.9909

$ 1.0689
$ 1.0689$ 1.0689

$ 24.81147881
$ 24.81147881$ 24.81147881

$ 0.6952686944495973
$ 0.6952686944495973$ 0.6952686944495973

-0.14%

-1.55%

-9.83%

-9.83%

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 1.0024. Viimeisen 24 tunnin aikana ACM on vaihdellut alimmillaan $ 0.9909 ja korkeimmillaan $ 1.0689 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 24.81147881, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.6952686944495973.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ACM on muuttunut -0.14% viimeisen tunnin aikana, -1.55% 24 tunnin aikana ja -9.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen markkinatiedot

No.1176

$ 9.34M
$ 9.34M$ 9.34M

$ 676.61K
$ 676.61K$ 676.61K

$ 19.97M
$ 19.97M$ 19.97M

9.32M
9.32M 9.32M

19,920,000
19,920,000 19,920,000

CHZ

AC Milan Fan Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 9.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 676.61K. ACM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.32M ja sen kokonaistarjonta on 19920000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 19.97M.

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AC Milan Fan Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.015787-1.55%
30 päivää$ +0.1673+20.03%
60 päivää$ +0.2947+41.64%
90 päivää$ +0.0571+6.04%
AC Milan Fan Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ACM-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.015787 (-1.55%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AC Milan Fan Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.1673 (+20.03%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AC Milan Fan Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACM-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.2947 (+41.64%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AC Milan Fan Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0571 (+6.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AC Milan Fan Token (ACM)?

Tarkista AC Milan Fan Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

AC Milan Fan Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AC Milan Fan Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ACM-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AC Milan Fan Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AC Milan Fan Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AC Milan Fan Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AC Milan Fan Token (ACM) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AC Milan Fan Token (ACM) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AC Milan Fan Token-rahakkeelle.

Tarkista AC Milan Fan Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tokenomiikka

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AC Milan Fan Token (ACM) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AC Milan Fan Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AC Milan Fan Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ACM paikallisiin valuuttoihin

1 AC Milan Fan Token(ACM) - VND
26,378.156
1 AC Milan Fan Token(ACM) - AUD
A$1.55372
1 AC Milan Fan Token(ACM) - GBP
0.741776
1 AC Milan Fan Token(ACM) - EUR
0.862064
1 AC Milan Fan Token(ACM) - USD
$1.0024
1 AC Milan Fan Token(ACM) - MYR
RM4.230128
1 AC Milan Fan Token(ACM) - TRY
41.028232
1 AC Milan Fan Token(ACM) - JPY
¥148.3552
1 AC Milan Fan Token(ACM) - ARS
ARS$1,317.213744
1 AC Milan Fan Token(ACM) - RUB
80.773392
1 AC Milan Fan Token(ACM) - INR
87.519544
1 AC Milan Fan Token(ACM) - IDR
Rp16,432.784256
1 AC Milan Fan Token(ACM) - KRW
1,403.921344
1 AC Milan Fan Token(ACM) - PHP
57.307208
1 AC Milan Fan Token(ACM) - EGP
￡E.48.596352
1 AC Milan Fan Token(ACM) - BRL
R$5.483128
1 AC Milan Fan Token(ACM) - CAD
C$1.383312
1 AC Milan Fan Token(ACM) - BDT
121.911888
1 AC Milan Fan Token(ACM) - NGN
1,539.776616
1 AC Milan Fan Token(ACM) - COP
$4,041.9274
1 AC Milan Fan Token(ACM) - ZAR
R.17.782576
1 AC Milan Fan Token(ACM) - UAH
41.278832
1 AC Milan Fan Token(ACM) - VES
Bs137.3288
1 AC Milan Fan Token(ACM) - CLP
$972.328
1 AC Milan Fan Token(ACM) - PKR
Rs282.596608
1 AC Milan Fan Token(ACM) - KZT
538.629616
1 AC Milan Fan Token(ACM) - THB
฿32.738384
1 AC Milan Fan Token(ACM) - TWD
NT$30.5732
1 AC Milan Fan Token(ACM) - AED
د.إ3.678808
1 AC Milan Fan Token(ACM) - CHF
Fr0.80192
1 AC Milan Fan Token(ACM) - HKD
HK$7.828744
1 AC Milan Fan Token(ACM) - AMD
֏383.61848
1 AC Milan Fan Token(ACM) - MAD
.د.م9.031624
1 AC Milan Fan Token(ACM) - MXN
$18.805024
1 AC Milan Fan Token(ACM) - SAR
ريال3.759
1 AC Milan Fan Token(ACM) - PLN
3.668784
1 AC Milan Fan Token(ACM) - RON
лв4.36044
1 AC Milan Fan Token(ACM) - SEK
kr9.643088
1 AC Milan Fan Token(ACM) - BGN
лв1.684032
1 AC Milan Fan Token(ACM) - HUF
Ft342.229384
1 AC Milan Fan Token(ACM) - CZK
21.210784
1 AC Milan Fan Token(ACM) - KWD
د.ك0.305732
1 AC Milan Fan Token(ACM) - ILS
3.418184
1 AC Milan Fan Token(ACM) - AOA
Kz918.789816
1 AC Milan Fan Token(ACM) - BHD
.د.ب0.3779048
1 AC Milan Fan Token(ACM) - BMD
$1.0024
1 AC Milan Fan Token(ACM) - DKK
kr6.435408
1 AC Milan Fan Token(ACM) - HNL
L26.353096
1 AC Milan Fan Token(ACM) - MUR
45.839752
1 AC Milan Fan Token(ACM) - NAD
$17.712408
1 AC Milan Fan Token(ACM) - NOK
kr10.204432
1 AC Milan Fan Token(ACM) - NZD
$1.714104
1 AC Milan Fan Token(ACM) - PAB
B/.1.0024
1 AC Milan Fan Token(ACM) - PGK
K4.149936
1 AC Milan Fan Token(ACM) - QAR
ر.ق3.648736
1 AC Milan Fan Token(ACM) - RSD
дин.101.162208

AC Milan Fan Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AC Milan Fan Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen AC Milan Fan Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AC Milan Fan Token”

Paljonko AC Milan Fan Token (ACM) on arvoltaan tänään?
ACM-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.0024 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ACM-USD-parin nykyinen hinta?
ACM -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.0024. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AC Milan Fan Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ACM markkina-arvo on $ 9.34M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ACM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ACM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 9.32M USD.
Mikä oli ACM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ACM saavutti ATH-hinnaksi 24.81147881 USD.
Mikä oli ACM-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ACM-rahakkeen ATL-hinta oli 0.6952686944495973 USD.
Mikä on ACM-rahakkeen treidausvolyymi?
ACM-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 676.61K USD.
Nouseeko ACM tänä vuonna korkeammalle?
ACM saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ACM-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:32:00 (UTC+8)

AC Milan Fan Token (ACM) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

