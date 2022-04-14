Acala Token (ACA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Acala Token (ACA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Acala Token (ACA) -rahakkeen tiedot Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala. Virallinen verkkosivusto: https://acala.network/ Valkoinen paperi: https://wiki.acala.network/ Block Explorer: https://acala.subscan.io/ Osta ACA-rahaketta nyt!

Acala Token (ACA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Acala Token (ACA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 38.97M $ 38.97M $ 38.97M Kokonaistarjonta: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.44M $ 53.44M $ 53.44M Kaikkien aikojen korkein: $ 4.9 $ 4.9 $ 4.9 Kaikkien aikojen alin: $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 $ 0.022200074441219506 Nykyinen hinta: $ 0.0334 $ 0.0334 $ 0.0334 Lue lisää Acala Token (ACA) -rahakkeen hinnasta

Acala Token (ACA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Acala Token (ACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ACA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ACA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ACA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ACA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ACA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Acala Token (ACA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ACA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ACA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Acala Token (ACA) -rahakkeen hintahistoria ACA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ACA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ACA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ACA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ACA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ACA-rahakkeen hintaennuste nyt!

