Lisätietoja ACA-rahakkeesta

ACA-rahakkeen hintatiedot

ACA-rahakkeen valkoinen paperi

ACA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ACA-rahakkeen tokenomiikka

ACA-rahakkeen hintaennuste

ACA-rahakkeen historia

ACA-osto-opas

ACA/fiat-valuuttamuunnin

ACA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Acala Token-logo

Acala Token – hinta (ACA)

1ACA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.02989
$0.02989$0.02989
+0.16%1D
USD
Reaaliaikainen Acala Token (ACA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:53:48 (UTC+8)

Acala Token (ACA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.02947
$ 0.02947$ 0.02947
24 h:n matalin
$ 0.03237
$ 0.03237$ 0.03237
24 h:n korkein

$ 0.02947
$ 0.02947$ 0.02947

$ 0.03237
$ 0.03237$ 0.03237

$ 3.100866505762959
$ 3.100866505762959$ 3.100866505762959

$ 0.022200074441219506
$ 0.022200074441219506$ 0.022200074441219506

-0.04%

+0.16%

+6.24%

+6.24%

Acala Token (ACA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.02979. Viimeisen 24 tunnin aikana ACA on vaihdellut alimmillaan $ 0.02947 ja korkeimmillaan $ 0.03237 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 3.100866505762959, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.022200074441219506.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ACA on muuttunut -0.04% viimeisen tunnin aikana, +0.16% 24 tunnin aikana ja +6.24% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Acala Token (ACA) -rahakkeen markkinatiedot

No.685

$ 34.75M
$ 34.75M$ 34.75M

$ 917.75K
$ 917.75K$ 917.75K

$ 47.66M
$ 47.66M$ 47.66M

1.17B
1.17B 1.17B

1,600,000,000
1,600,000,000 1,600,000,000

ACALA

Acala Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 34.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 917.75K. ACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.17B ja sen kokonaistarjonta on 1600000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 47.66M.

Acala Token (ACA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Acala Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000477+0.16%
30 päivää$ -0.00149-4.77%
60 päivää$ +0.0066+28.46%
90 päivää$ -0.00279-8.57%
Acala Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ACA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000477 (+0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Acala Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00149 (-4.77%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Acala Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ACA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0066 (+28.46%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Acala Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00279 (-8.57%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Acala Token (ACA)?

Tarkista Acala Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Acala Token (ACA)

Acala Token is the utility token that powers the DeFi hub of Polkadot. Incentivizes network nodes to monitor and relay messages to Polkadot. Empowers the community to vote, elect council members, and drive the development of Acala.

Acala Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Acala Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ACA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Acala Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Acala Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Acala Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Acala Token (ACA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Acala Token (ACA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Acala Token-rahakkeelle.

Tarkista Acala Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

Acala Token (ACA) -rahakkeen tokenomiikka

Acala Token (ACA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ACA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Acala Token (ACA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Acala Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Acala Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ACA paikallisiin valuuttoihin

1 Acala Token(ACA) - VND
783.92385
1 Acala Token(ACA) - AUD
A$0.0461745
1 Acala Token(ACA) - GBP
0.0220446
1 Acala Token(ACA) - EUR
0.0256194
1 Acala Token(ACA) - USD
$0.02979
1 Acala Token(ACA) - MYR
RM0.1257138
1 Acala Token(ACA) - TRY
1.2193047
1 Acala Token(ACA) - JPY
¥4.40892
1 Acala Token(ACA) - ARS
ARS$39.1458474
1 Acala Token(ACA) - RUB
2.4001803
1 Acala Token(ACA) - INR
2.6003691
1 Acala Token(ACA) - IDR
Rp488.3605776
1 Acala Token(ACA) - KRW
41.7226824
1 Acala Token(ACA) - PHP
1.7033922
1 Acala Token(ACA) - EGP
￡E.1.4442192
1 Acala Token(ACA) - BRL
R$0.1629513
1 Acala Token(ACA) - CAD
C$0.0414081
1 Acala Token(ACA) - BDT
3.6230598
1 Acala Token(ACA) - NGN
45.8307234
1 Acala Token(ACA) - COP
$120.1207275
1 Acala Token(ACA) - ZAR
R.0.5278788
1 Acala Token(ACA) - UAH
1.2267522
1 Acala Token(ACA) - VES
Bs4.08123
1 Acala Token(ACA) - CLP
$28.8963
1 Acala Token(ACA) - PKR
Rs8.3983968
1 Acala Token(ACA) - KZT
16.0073586
1 Acala Token(ACA) - THB
฿0.9720477
1 Acala Token(ACA) - TWD
NT$0.9094887
1 Acala Token(ACA) - AED
د.إ0.1093293
1 Acala Token(ACA) - CHF
Fr0.023832
1 Acala Token(ACA) - HKD
HK$0.2326599
1 Acala Token(ACA) - AMD
֏11.400633
1 Acala Token(ACA) - MAD
.د.م0.2684079
1 Acala Token(ACA) - MXN
$0.5585625
1 Acala Token(ACA) - SAR
ريال0.1117125
1 Acala Token(ACA) - PLN
0.1090314
1 Acala Token(ACA) - RON
лв0.1295865
1 Acala Token(ACA) - SEK
kr0.2865798
1 Acala Token(ACA) - BGN
лв0.0500472
1 Acala Token(ACA) - HUF
Ft10.1741787
1 Acala Token(ACA) - CZK
0.6306543
1 Acala Token(ACA) - KWD
د.ك0.00908595
1 Acala Token(ACA) - ILS
0.1015839
1 Acala Token(ACA) - AOA
Kz27.3052161
1 Acala Token(ACA) - BHD
.د.ب0.01120104
1 Acala Token(ACA) - BMD
$0.02979
1 Acala Token(ACA) - DKK
kr0.1915497
1 Acala Token(ACA) - HNL
L0.7831791
1 Acala Token(ACA) - MUR
1.3622967
1 Acala Token(ACA) - NAD
$0.5278788
1 Acala Token(ACA) - NOK
kr0.3029643
1 Acala Token(ACA) - NZD
$0.0509409
1 Acala Token(ACA) - PAB
B/.0.02979
1 Acala Token(ACA) - PGK
K0.1233306
1 Acala Token(ACA) - QAR
ر.ق0.1084356
1 Acala Token(ACA) - RSD
дин.3.0073005

Acala Token-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Acala Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Acala Token-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Acala Token”

Paljonko Acala Token (ACA) on arvoltaan tänään?
ACA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.02979 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ACA-USD-parin nykyinen hinta?
ACA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.02979. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Acala Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ACA markkina-arvo on $ 34.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ACA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.17B USD.
Mikä oli ACA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ACA saavutti ATH-hinnaksi 3.100866505762959 USD.
Mikä oli ACA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ACA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.022200074441219506 USD.
Mikä on ACA-rahakkeen treidausvolyymi?
ACA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 917.75K USD.
Nouseeko ACA tänä vuonna korkeammalle?
ACA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ACA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:53:48 (UTC+8)

Acala Token (ACA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ACA-USD-laskin

Summa

ACA
ACA
USD
USD

1 ACA = 0.02979 USD

Treidaa ACA-rahaketta

ACAUSDT
$0.02989
$0.02989$0.02989
+0.10%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu