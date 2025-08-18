Lisätietoja A47-rahakkeesta

Agenda 47-logo

Agenda 47 – hinta (A47)

1A47 - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.017813
-0.92%1D
USD
Reaaliaikainen Agenda 47 (A47) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:52:57 (UTC+8)

Agenda 47 (A47) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.016104
24 h:n matalin
$ 0.0192
24 h:n korkein

$ 0.016104
$ 0.0192
$ 0.04449119884159218
$ 0.000096002291123415
-0.96%

-0.91%

-10.60%

-10.60%

Agenda 47 (A47) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.017813. Viimeisen 24 tunnin aikana A47 on vaihdellut alimmillaan $ 0.016104 ja korkeimmillaan $ 0.0192 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. A47-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04449119884159218, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000096002291123415.

Lyhyen aikavälin tuloksissa A47 on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -0.91% 24 tunnin aikana ja -10.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Agenda 47 (A47) -rahakkeen markkinatiedot

No.920

$ 17.81M
$ 32.41K
$ 17.81M
999.99M
999,990,395
999,990,395
100.00%

SOL

Agenda 47-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.41K. A47-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999990395. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.81M.

Agenda 47 (A47) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Agenda 47-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0001654-0.91%
30 päivää$ -0.003016-14.48%
60 päivää$ -0.003116-14.89%
90 päivää$ -0.004389-19.77%
Agenda 47-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään A47-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001654 (-0.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Agenda 47 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003016 (-14.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Agenda 47-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, A47-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003116 (-14.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Agenda 47-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.004389 (-19.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Agenda 47 (A47)?

Tarkista Agenda 47-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Agenda 47-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista A47-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Agenda 47-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Agenda 47-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Agenda 47-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agenda 47 (A47) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agenda 47 (A47) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agenda 47-rahakkeelle.

Tarkista Agenda 47-rahakkeen hintaennuste nyt!

Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikka

Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää A47-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Agenda 47 (A47) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Agenda 47:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Agenda 47 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Agenda 47-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Agenda 47 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Agenda 47-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agenda 47”

Paljonko Agenda 47 (A47) on arvoltaan tänään?
A47-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.017813 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on A47-USD-parin nykyinen hinta?
A47 -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.017813. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Agenda 47-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen A47 markkina-arvo on $ 17.81M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on A47-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
A47-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli A47-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
A47 saavutti ATH-hinnaksi 0.04449119884159218 USD.
Mikä oli A47-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
A47-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000096002291123415 USD.
Mikä on A47-rahakkeen treidausvolyymi?
A47-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.41K USD.
Nouseeko A47 tänä vuonna korkeammalle?
A47 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso A47-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Agenda 47 (A47) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

