Mikä on Agenda 47 (A47)

A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.

Agenda 47-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Agenda 47 (A47) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agenda 47 (A47) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agenda 47-rahakkeelle.

Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikka

Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää A47-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Agenda 47-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Agenda 47 toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Agenda 47” Paljonko Agenda 47 (A47) on arvoltaan tänään? A47-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.017813 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on A47-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.017813 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo A47 -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Agenda 47-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen A47 markkina-arvo on $ 17.81M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on A47-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? A47-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD . Mikä oli A47-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? A47 saavutti ATH-hinnaksi 0.04449119884159218 USD . Mikä oli A47-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? A47-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000096002291123415 USD . Mikä on A47-rahakkeen treidausvolyymi? A47-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.41K USD . Nouseeko A47 tänä vuonna korkeammalle? A47 saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso A47-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

