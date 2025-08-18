Agenda 47 (A47) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.017813. Viimeisen 24 tunnin aikana A47 on vaihdellut alimmillaan $ 0.016104 ja korkeimmillaan $ 0.0192 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. A47-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04449119884159218, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000096002291123415.
Lyhyen aikavälin tuloksissa A47 on muuttunut -0.96% viimeisen tunnin aikana, -0.91% 24 tunnin aikana ja -10.60% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Agenda 47 (A47) -rahakkeen markkinatiedot
No.920
$ 17.81M
$ 17.81M$ 17.81M
$ 32.41K
$ 32.41K$ 32.41K
$ 17.81M
$ 17.81M$ 17.81M
999.99M
999.99M 999.99M
999,990,395
999,990,395 999,990,395
999,990,395
999,990,395 999,990,395
100.00%
SOL
Agenda 47-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.81M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.41K. A47-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999990395. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.81M.
Agenda 47 (A47) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Agenda 47-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0001654
-0.91%
30 päivää
$ -0.003016
-14.48%
60 päivää
$ -0.003116
-14.89%
90 päivää
$ -0.004389
-19.77%
Agenda 47-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään A47-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001654 (-0.91%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Agenda 47 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003016 (-14.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Agenda 47-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, A47-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.003116 (-14.89%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Agenda 47-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.004389 (-19.77%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Agenda 47 (A47)?
A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions.
Agenda 47 on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Agenda 47-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista A47-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Agenda 47-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Agenda 47-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Agenda 47-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Agenda 47 (A47) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Agenda 47 (A47) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Agenda 47-rahakkeelle.
Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää A47-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Agenda 47 (A47) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Agenda 47:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Agenda 47 MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.