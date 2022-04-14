Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Agenda 47 (A47) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Agenda 47 (A47) -rahakkeen tiedot A47 is redefining how global affairs are consumed, discussed, and rewarded. The team is building an AI-powered, meme-driven ecosystem where politics meets humor, powered by 47 AI Agents. These Agents provide real-time, satirical commentary on global politics, ensuring that humor and engagement take center stage in digital interactions. Virallinen verkkosivusto: https://a47news.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CN162nCPpq3DxPCyKLbAvEJeB1aCxsnVTEG4ZU8vpump Osta A47-rahaketta nyt!

Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Agenda 47 (A47) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.29M $ 17.29M $ 17.29M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 17.29M $ 17.29M $ 17.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.044 $ 0.044 $ 0.044 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 $ 0.000096002291123415 Nykyinen hinta: $ 0.017294 $ 0.017294 $ 0.017294 Lue lisää Agenda 47 (A47) -rahakkeen hinnasta

Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Agenda 47 (A47) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä A47-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta A47-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät A47-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu A47-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka A47-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Agenda 47 (A47) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita A47-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan A47-rahakkeita MEXCistä nyt!

Agenda 47 (A47) -rahakkeen hintahistoria A47 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu A47-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

A47-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne A47-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? A47-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso A47-rahakkeen hintaennuste nyt!

