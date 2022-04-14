3ULL (3ULL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu 3ULL (3ULL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

3ULL (3ULL) -rahakkeen tiedot PLAYA3ULL GAMES combines NFTs Cryptocurrency and PC based games to enhance the gaming experience significantly. Virallinen verkkosivusto: https://playa3ull.games Valkoinen paperi: https://playa3ull.games/WHITEPAPER_PLAYA3ULL_GAMES.pdf Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xa77e70d0af1ac7ff86726740db1bd065c3566937 Osta 3ULL-rahaketta nyt!

3ULL (3ULL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu 3ULL (3ULL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.01M $ 3.01M $ 3.01M Kokonaistarjonta: $ 15.59B $ 15.59B $ 15.59B Kierrossa oleva tarjonta: $ 4.72B $ 4.72B $ 4.72B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 31.85M $ 31.85M $ 31.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0112001 $ 0.0112001 $ 0.0112001 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 $ 0.000275923973430748 Nykyinen hinta: $ 0.0006369 $ 0.0006369 $ 0.0006369 Lue lisää 3ULL (3ULL) -rahakkeen hinnasta

3ULL (3ULL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset 3ULL (3ULL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä 3ULL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta 3ULL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät 3ULL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu 3ULL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka 3ULL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään 3ULL (3ULL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita 3ULL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan 3ULL-rahakkeita MEXCistä nyt!

3ULL (3ULL) -rahakkeen hintahistoria 3ULL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu 3ULL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

3ULL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne 3ULL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? 3ULL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso 3ULL-rahakkeen hintaennuste nyt!

