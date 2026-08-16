قیمت امروز ZynCoin

قیمت لحظه‌ ای ZynCoin (ZYN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.22% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZYN به USD برابر با $ 0 برای هر ZYN می‌ باشد.

توکن ZynCoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 376,901 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 903.82M ZYN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZYN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.173802 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZYN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 30.83 رسیده است.

اطلاعات بازار ZynCoin (ZYN)

ارزش بازار $ 376.90K$ 376.90K $ 376.90K حجم (24 ساعته) $ 30.83$ 30.83 $ 30.83 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 376.90K$ 376.90K $ 376.90K سرمایه در گردش 903.82M 903.82M 903.82M عرضه کل 903,820,451.875591 903,820,451.875591 903,820,451.875591

ارزش بازار فعلی ZynCoin برابر است با $ 376.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 30.83. عرضه در گردش ZYN برابر است با 903.82M، و عرضه کل آن 903820451.875591 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 376.90K است.