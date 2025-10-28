ZentraZNTR چیست

Zentra is a Solana-based ecosystem designed around community-driven "Meme Wars," a gamified staking and reward mechanism. Users stake SOL into different meme pools, with battles determined by the relative market cap performance of chosen tokens. Winners share rewards while every battle triggers automated buy-and-burns of $ZENTRA, creating deflationary pressure. Beyond Meme Wars, Zentra provides core utilities including a token multi-sender, token launcher, and staking modules, with further phases introducing pro distribution tools, engagement dashboards, and ecosystem grants. The project emphasizes transparency and security with a SolidProof audit, KYC verification, and multi-signature protection. Zentra's purpose is to combine entertainment, fair distribution, and utility tools into a single Solana-powered platform.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Zentra (ZNTR) امروز Zentra (ZNTR) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ZNTR به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ZNTR نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ZNTR نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Zentra چقدر است؟ ارزش بازار ZNTR برابر است با $ 20.58K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ZNTR چقدر است؟ عرضه در گردش ZNTR برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ZNTR چقدر بوده است؟ ZNTR به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ZNTR در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ZNTR به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ZNTR چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ZNTR برابر است با -- USD . آیا ZNTR در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ZNTR در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ZNTR مراجعه کنید.

