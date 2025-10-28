XVGOPTXVGOPT چیست

XVGOPT is the Optimism-based XVG-branded token that brings Verge's ethos and value to one of the most scalable Layer 2 ecosystems on Ethereum. As part of the XVG token suite, it shares the same unified contract address across multiple chains, simplifying verification and integration. Paired exclusively with OP, the Optimism governance token, XVGOPT supports fast, low-cost transactions and future-ready DeFi applications and is backed by the Optimism layers value.

درک، توکنومیکس XVGOPT (XVGOPT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XVGOPT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره XVGOPT (XVGOPT) امروز XVGOPT (XVGOPT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XVGOPT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XVGOPT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XVGOPT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار XVGOPT چقدر است؟ ارزش بازار XVGOPT برابر است با $ 36.00K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XVGOPT چقدر است؟ عرضه در گردش XVGOPT برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XVGOPT چقدر بوده است؟ XVGOPT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XVGOPT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XVGOPT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات XVGOPT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XVGOPT برابر است با -- USD . آیا XVGOPT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XVGOPT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XVGOPT مراجعه کنید.

