XpanseHZN چیست

With its diverse liquidity layers, Xpanse offers DeFi traders low fees, deep liquidity, zero slippage, access to over 340+ markets, and up to 60x leverage. Each layer is tailored to support various trading strategies, providing unparalleled flexibility and precision.

منبع Xpanse (HZN) وب سایت رسمی

HZN به ارزهای محلی

توکنومیکس Xpanse (HZN)

درک، توکنومیکس Xpanse (HZN) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HZN بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Xpanse (HZN) امروز Xpanse (HZN) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HZN به واحد USD برابر است با 0.00259092 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HZN نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00259092 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HZN نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Xpanse چقدر است؟ ارزش بازار HZN برابر است با $ 490.30K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HZN چقدر است؟ عرضه در گردش HZN برابر است با 189.09M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HZN چقدر بوده است؟ HZN به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.62 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HZN در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HZN به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00168822 USD رسید. حجم معاملات HZN چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HZN برابر است با -- USD . آیا HZN در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HZN در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HZN مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Xpanse (HZN)