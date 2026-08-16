قیمت امروز Wrapped Krown

قیمت لحظه‌ ای Wrapped Krown (WKROWN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WKROWN به USD برابر با $ 0 برای هر WKROWN می‌ باشد.

توکن Wrapped Krown در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,377,031 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 55.64B WKROWN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WKROWN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00265266 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WKROWN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.61% و در هفت روز اخیر به میزان -7.33% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 83.04K رسیده است.

اطلاعات بازار Wrapped Krown (WKROWN)

ارزش بازار $ 11.38M$ 11.38M $ 11.38M حجم (24 ساعته) $ 83.04K$ 83.04K $ 83.04K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.38M$ 11.38M $ 11.38M سرمایه در گردش 55.64B 55.64B 55.64B عرضه کل 55,641,400,154.77358 55,641,400,154.77358 55,641,400,154.77358

ارزش بازار فعلی Wrapped Krown برابر است با $ 11.38M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 83.04K. عرضه در گردش WKROWN برابر است با 55.64B، و عرضه کل آن 55641400154.77358 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.38M است.