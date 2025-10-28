WorthlessWORTHLESS چیست

The only coin honest enough to say it: we are worthless. The only coin honest enough to say it: we are worthless.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Worthless (WORTHLESS) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Worthless (USD)

ارزش Worthless (WORTHLESS) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Worthless (WORTHLESS) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Worthless را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Worthless را بررسی کنید!

WORTHLESS به ارزهای محلی

توکنومیکس Worthless (WORTHLESS)

درک، توکنومیکس Worthless (WORTHLESS) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WORTHLESS بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Worthless (WORTHLESS) امروز Worthless (WORTHLESS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WORTHLESS به واحد USD برابر است با 0.04169989 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WORTHLESS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.04169989 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WORTHLESS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Worthless چقدر است؟ ارزش بازار WORTHLESS برابر است با $ 41.49M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WORTHLESS چقدر است؟ عرضه در گردش WORTHLESS برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WORTHLESS چقدر بوده است؟ WORTHLESS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.09603 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WORTHLESS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WORTHLESS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01145166 USD رسید. حجم معاملات WORTHLESS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WORTHLESS برابر است با -- USD . آیا WORTHLESS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WORTHLESS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WORTHLESS مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Worthless (WORTHLESS)