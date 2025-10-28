WOLFIWOLFI چیست

This project is a meme coin that pays tribute to the most iconic and widely recognized mascot within the Avalanche blockchain community. Designed to embody the spirit and culture of the Avalanche ecosystem, the coin offers a fun and engaging way for users to participate in the network while celebrating its most beloved mascot. Through community-driven initiatives, social engagement, and a strong connection to Avalanche's identity, the project aims to foster a cultural movement within the Avalanche ecosystem.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WOLFI (WOLFI) امروز WOLFI (WOLFI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WOLFI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WOLFI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WOLFI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WOLFI چقدر است؟ ارزش بازار WOLFI برابر است با $ 706.42K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WOLFI چقدر است؟ عرضه در گردش WOLFI برابر است با 10.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WOLFI چقدر بوده است؟ WOLFI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00191356 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WOLFI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WOLFI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WOLFI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WOLFI برابر است با -- USD . آیا WOLFI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WOLFI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WOLFI مراجعه کنید.

