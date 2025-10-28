WagerFiWAGER چیست

WagerFi is a decentralized peer-to-peer wagering platform where users can directly challenge each other on outcomes of sports, crypto prices, esports, and any event worth debating. WagerFi is a decentralized peer-to-peer wagering platform where users can directly challenge each other on outcomes of sports, crypto prices, esports, and any event worth debating.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع WagerFi (WAGER) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت WagerFi (USD)

ارزش WagerFi (WAGER) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از WagerFi (WAGER) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت WagerFi را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت WagerFi را بررسی کنید!

WAGER به ارزهای محلی

توکنومیکس WagerFi (WAGER)

درک، توکنومیکس WagerFi (WAGER) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده WAGER بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره WagerFi (WAGER) امروز WagerFi (WAGER) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای WAGER به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی WAGER نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی WAGER نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار WagerFi چقدر است؟ ارزش بازار WAGER برابر است با $ 539.94K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش WAGER چقدر است؟ عرضه در گردش WAGER برابر است با 996.06M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت WAGER چقدر بوده است؟ WAGER به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت WAGER در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ WAGER به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات WAGER چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای WAGER برابر است با -- USD . آیا WAGER در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد WAGER در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت WAGER مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به WagerFi (WAGER)