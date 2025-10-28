VOLTXVM چیست

This platform is engineered to unlock the full potential of Real-World Assets (RWAs) by bringing them onto the XRP Ledger with unparalleled efficiency. Our purpose is to democratize access to high-value assets by providing a streamlined, end-to-end solution for tokenization. Functionally, we offer tools for asset verification, compliant legal wrapping, and the minting of RWA tokens. The project's core utility is twofold: for asset owners, it unlocks immediate liquidity and access to global capital markets; for investors, it offers fractional, transparent, and liquid access to investment classes like private equity and infrastructure bonds. We leverage the XRPL's native speed and built-in DEX to ensure low-cost transactions and instant settlement, setting a new standard for RWA interoperability and finance.

پیش‌ بینی قیمت VOLT (USD)

ارزش VOLT (XVM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از VOLT (XVM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت VOLT را بررسی کنید.

XVM به ارزهای محلی

توکنومیکس VOLT (XVM)

درک، توکنومیکس VOLT (XVM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده XVM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VOLT (XVM) امروز VOLT (XVM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای XVM به واحد USD برابر است با 0.00377633 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی XVM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00377633 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی XVM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VOLT چقدر است؟ ارزش بازار XVM برابر است با $ 3.77M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش XVM چقدر است؟ عرضه در گردش XVM برابر است با 999.87M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت XVM چقدر بوده است؟ XVM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.078437 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت XVM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ XVM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00145538 USD رسید. حجم معاملات XVM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای XVM برابر است با -- USD . آیا XVM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد XVM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت XVM مراجعه کنید.

