Veil TokenVEIL چیست

Veil Cash is a privacy application leveraging zk-SNARKs on Base L2, enabling verified depositors to achieve privacy and anonymity within a pool of trusted users. Veil Cash is a non-custodial privacy protocol on Base L2. Veil Cash's goal will be enabling verified users to achieve privacy and anonymity from trusted pools. Veil is a set of smart contracts that will allow users that are deemed as verified users to deposit into the protocol. Users can later withdraw their deposits from another address without creating a link between these two addresses. Verified users are those who meet certain criteria based on both on-chain and off-chain data.

VEIL به ارزهای محلی

توکنومیکس Veil Token (VEIL)

درک، توکنومیکس Veil Token (VEIL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VEIL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Veil Token (VEIL) امروز Veil Token (VEIL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VEIL به واحد USD برابر است با 0.108114 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VEIL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.108114 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VEIL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Veil Token چقدر است؟ ارزش بازار VEIL برابر است با $ 7.29M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VEIL چقدر است؟ عرضه در گردش VEIL برابر است با 67.09M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VEIL چقدر بوده است؟ VEIL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.310953 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VEIL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VEIL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.02251824 USD رسید. حجم معاملات VEIL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VEIL برابر است با -- USD . آیا VEIL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VEIL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VEIL مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Veil Token (VEIL)