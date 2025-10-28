VCREDVCRED چیست

VCred is a USD-pegged, debt-backed stablecoin native to the Hemi L2 network. The VCred treasury issues diversified DeFi debt, deploys proceeds into yield strategies, and uses cash-flow surpluses to defend the peg and grow reserves. VCred is a USD-pegged, debt-backed stablecoin native to the Hemi L2 network. The VCred treasury issues diversified DeFi debt, deploys proceeds into yield strategies, and uses cash-flow surpluses to defend the peg and grow reserves.

توکنومیکس VCRED (VCRED)

درک، توکنومیکس VCRED (VCRED) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VCRED بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره VCRED (VCRED) امروز VCRED (VCRED) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VCRED به واحد USD برابر است با 0.997718 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VCRED نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.997718 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VCRED نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار VCRED چقدر است؟ ارزش بازار VCRED برابر است با $ 12.57M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VCRED چقدر است؟ عرضه در گردش VCRED برابر است با 12.60M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VCRED چقدر بوده است؟ VCRED به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.004 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VCRED در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VCRED به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.985855 USD رسید. حجم معاملات VCRED چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VCRED برابر است با -- USD . آیا VCRED در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VCRED در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VCRED مراجعه کنید.

