VantumVANTUM چیست

Vantum is a decentralized privacy protocol built on the Solana blockchain. It enables users to perform stealth transactions, private swaps, and AI-audited interactions without ever requiring KYC or leaving a public footprint. The core philosophy behind Vantum is simple: Privacy should be the default, not an afterthought. The $VANTUM token is designed to align incentives across the ecosystem while maintaining a sustainable economic model. With a fixed supply and community-first approach, $VANTUM serves as both a utility token and a governance mechanism for the Vantum privacy protocol.

منبع Vantum (VANTUM) وب سایت رسمی

VANTUM به ارزهای محلی

توکنومیکس Vantum (VANTUM)

درک، توکنومیکس Vantum (VANTUM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده VANTUM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Vantum (VANTUM) امروز Vantum (VANTUM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای VANTUM به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی VANTUM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی VANTUM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Vantum چقدر است؟ ارزش بازار VANTUM برابر است با $ 7.11K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش VANTUM چقدر است؟ عرضه در گردش VANTUM برابر است با 990.76M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت VANTUM چقدر بوده است؟ VANTUM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت VANTUM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ VANTUM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات VANTUM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای VANTUM برابر است با -- USD . آیا VANTUM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد VANTUM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت VANTUM مراجعه کنید.

