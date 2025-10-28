USICUSI چیست

$USI is the native token powering the USIC Labs ecosystem — a decentralized platform built to tokenize music and empower artists. USIC Labs transforms music into digital assets while offering innovative mini streaming tools that create new revenue channels and fan experiences. Explore a world of music, resources, and opportunities designed to support creators and reshape the future of audio ownership and access.

USI به ارزهای محلی

توکنومیکس USIC (USI)

درک، توکنومیکس USIC (USI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USIC (USI) امروز USIC (USI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USI به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USI نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار USIC چقدر است؟ ارزش بازار USI برابر است با $ 123.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USI چقدر است؟ عرضه در گردش USI برابر است با 100.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USI چقدر بوده است؟ USI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات USI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USI برابر است با -- USD . آیا USI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به USIC (USI)