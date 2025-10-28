USDuUSDU چیست

USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset. USDu is a yield bearing stablecoin that tracks the value of one U.S. dollar. Issued by Unitas Labs under the SPL standard, each token is fully backed by cash and short-duration U.S. Treasury instruments custodied with regulated institutions. On-chain proof-of-reserves data allows anyone to verify collateral levels in real time. The project enables compliant minting and redemption for KYC-verified counterparties, while circulating USDu can move freely across wallets, exchanges, and DeFi applications on Solana as a dollar-denominated settlement asset.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت USDu (USD)

ارزش USDu (USDU) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از USDu (USDU) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت USDu را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت USDu را بررسی کنید!

USDU به ارزهای محلی

توکنومیکس USDu (USDU)

درک، توکنومیکس USDu (USDU) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده USDU بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره USDu (USDU) امروز USDu (USDU) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای USDU به واحد USD برابر است با 0.999221 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی USDU نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.999221 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی USDU نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار USDu چقدر است؟ ارزش بازار USDU برابر است با $ 18.21M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش USDU چقدر است؟ عرضه در گردش USDU برابر است با 18.23M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت USDU چقدر بوده است؟ USDU به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 1.011 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت USDU در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ USDU به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.990456 USD رسید. حجم معاملات USDU چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای USDU برابر است با -- USD . آیا USDU در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد USDU در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت USDU مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به USDu (USDU)