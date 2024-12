TylerTYLER چیست

What's up man, I'm Tyler. I'm the most based token you'll find on the block right now. ​ Some know me as the fictional legendary character from Fatt Murie's Guys' Club comic. Stick around and you'll see that there's more than what meets the eye at first glance. ​ These days I'm chillin' on the BASE blockchain, which I'm a big fan of tbh. Some have started calling me the red mascot of the chain, and I can run with that. ​ Not much too it, buddy. I'm the red mascot of the blue chain. Also, I'm a big fan of red apples 🍎

منبع Tyler (TYLER) وب سایت رسمی