قیمت امروز TRUST AI

قیمت لحظه‌ ای TRUST AI (TRT) در حال حاضر برابر با $ 0.00821934 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TRT به USD برابر با $ 0.00821934 برای هر TRT می‌ باشد.

توکن TRUST AI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 31,233 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.80M TRT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TRT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 11.0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00549519 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TRT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 74.05 رسیده است.

اطلاعات بازار TRUST AI (TRT)

ارزش بازار $ 31.23K$ 31.23K $ 31.23K حجم (24 ساعته) $ 74.05$ 74.05 $ 74.05 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 172.61K$ 172.61K $ 172.61K سرمایه در گردش 3.80M 3.80M 3.80M عرضه کل 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

ارزش بازار فعلی TRUST AI برابر است با $ 31.23K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 74.05. عرضه در گردش TRT برابر است با 3.80M، و عرضه کل آن 21000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 172.61K است.