100% of the fees generated will be sent to the MrBeast's Team Trees Movement 100% of the fees generated will be sent to the MrBeast's Team Trees Movement

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد.

پیش‌ بینی قیمت TreesCoin (USD)

ارزش TreesCoin (TREES) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از TreesCoin (TREES) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت TreesCoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت TreesCoin را بررسی کنید!

TREES به ارزهای محلی

توکنومیکس TreesCoin (TREES)

درک، توکنومیکس TreesCoin (TREES) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره TreesCoin (TREES) امروز TreesCoin (TREES) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TREES به واحد USD برابر است با 0.00002056 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TREES نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00002056 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TREES نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار TreesCoin چقدر است؟ ارزش بازار TREES برابر است با $ 20.66K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TREES چقدر است؟ عرضه در گردش TREES برابر است با 999.31M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TREES چقدر بوده است؟ TREES به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00041468 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TREES در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TREES به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000428 USD رسید. حجم معاملات TREES چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TREES برابر است با -- USD . آیا TREES در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TREES در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TREES مراجعه کنید.

