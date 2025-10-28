قیمت لحظه‌ ای Tokenize Xchange امروز برابر است با 2.17 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TKX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TKX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tokenize Xchange امروز برابر است با 2.17 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TKX به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TKX را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TKX

اطلاعات قیمت TKX

وایت‌ پیپر TKX

وب‌سایت رسمی TKX

توکنومیکس TKX

پیش‌بینی قیمت TKX

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Tokenize Xchange

قیمت Tokenize Xchange (TKX)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TKX به USD:

$2.17
$2.17
-1.60%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tokenize Xchange (TKX)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:00 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tokenize Xchange (TKX) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 2.17
$ 2.17
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 2.22
$ 2.22
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 2.17
$ 2.17

$ 2.22
$ 2.22

$ 50.43
$ 50.43

$ 0.111255
$ 0.111255

+0.10%

-1.64%

+2.75%

+2.75%

قیمت لحظه‌ ای Tokenize Xchange (TKX) برابر است با $2.17. در 24 ساعت گذشته، TKX در بازه قیمتی حداقل $ 2.17 تا حداکثر $ 2.22 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TKX برابر با $ 50.43 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.111255 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TKX در یک ساعت گذشته +0.10%، در 24 ساعت گذشته -1.64% و در 7 روز گذشته +2.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tokenize Xchange (TKX)

$ 173.79M
$ 173.79M

--
--

$ 217.25M
$ 217.25M

80.00M
80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Tokenize Xchange برابر است با $ 173.79M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TKX برابر است با 80.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 217.25M است.

تاریخچه قیمت Tokenize Xchange (TKX) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Tokenize Xchange به USD به میزان $ -0.036182680314493 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Tokenize Xchange به USD به میزان $ -1.1947707520 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Tokenize Xchange به USD به میزان $ -1.2629747200 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Tokenize Xchange به USD به میزان $ -2.746849036101174 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.036182680314493-1.64%
30 روز$ -1.1947707520-55.05%
60 روز$ -1.2629747200-58.20%
90 روز$ -2.746849036101174-55.86%

Tokenize XchangeTKX چیست

Tokenize Xchange is a fully integrated cryptocurrency exchange that offers both individuals and institutional investors a frictionless and un-sophisticated user experience. The platform will serve as not only a financial tool but also as an educational and communal instrument in proliferating the values and ideas that the blockchain has to offer. The TKX token can be used to pay transaction fees for any trades on the platform, doing so will allow for significant reductions in the fees.

The TKX token is an ERC20 token based on the Ethereum blockchain.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Tokenize Xchange (USD)

ارزش Tokenize Xchange (TKX) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tokenize Xchange (TKX) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tokenize Xchange را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tokenize Xchange را بررسی کنید!

TKX به ارزهای محلی

توکنومیکس Tokenize Xchange (TKX)

درک، توکنومیکس Tokenize Xchange (TKX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TKX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tokenize Xchange (TKX)

امروز Tokenize Xchange (TKX) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TKX به واحد USD برابر است با 2.17 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TKX نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TKX نسبت به USD برابر است با $ 2.17. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tokenize Xchange چقدر است؟
ارزش بازار TKX برابر است با $ 173.79M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TKX چقدر است؟
عرضه در گردش TKX برابر است با 80.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TKX چقدر بوده است؟
TKX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 50.43 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TKX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TKX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.111255 USD رسید.
حجم معاملات TKX چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TKX برابر است با -- USD.
آیا TKX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TKX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TKX مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 11:50:00 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tokenize Xchange (TKX)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

