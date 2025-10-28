قیمت لحظه‌ ای Tickeron امروز برابر است با 0.00006777 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TICKERON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TICKERON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Tickeron امروز برابر است با 0.00006777 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TICKERON به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TICKERON را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TICKERON

اطلاعات قیمت TICKERON

وب‌سایت رسمی TICKERON

توکنومیکس TICKERON

پیش‌بینی قیمت TICKERON

لوگو Tickeron

قیمت Tickeron (TICKERON)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TICKERON به USD:

+25.50%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Tickeron (TICKERON)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:21:06 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Tickeron (TICKERON) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
کمترین قیمت 24 ساعته
بیشترین قیمت 24 ساعته

-1.21%

+25.22%

+51.44%

+51.44%

قیمت لحظه‌ ای Tickeron (TICKERON) برابر است با $0.00006777. در 24 ساعت گذشته، TICKERON در بازه قیمتی حداقل $ 0.00005395 تا حداکثر $ 0.00006864 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TICKERON برابر با $ 0.00013621 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00004475 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TICKERON در یک ساعت گذشته -1.21%، در 24 ساعت گذشته +25.22% و در 7 روز گذشته +51.44% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Tickeron (TICKERON)

ارزش بازار فعلی Tickeron برابر است با $ 59.30K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TICKERON برابر است با 875.03M، و عرضه کل آن 875027534.423395 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 59.30K است.

تاریخچه قیمت Tickeron (TICKERON) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Tickeron به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Tickeron به USD به میزان $ -0.0000115574 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Tickeron به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Tickeron به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0+25.22%
30 روز$ -0.0000115574-17.05%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

TickeronTICKERON چیست

AI-Market Insights is dedicated to developing advanced Financial Learning Models (FLMs) for AI agents, enabling them to analyze vast amounts of market data, identify trends, and make informed decisions. Our mission is to empower traders by providing intelligent tools that enhance their ability to profit from market movements, optimize strategies, and reduce risks. By combining cutting-edge AI technology with deep financial expertise, we aim to transform the way both beginner and professional traders interact with the market, creating smarter, data-driven trading experiences and fostering financial literacy through AI-driven insights.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Tickeron (TICKERON)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Tickeron (USD)

ارزش Tickeron (TICKERON) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Tickeron (TICKERON) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Tickeron را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Tickeron را بررسی کنید!

TICKERON به ارزهای محلی

توکنومیکس Tickeron (TICKERON)

درک، توکنومیکس Tickeron (TICKERON) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TICKERON بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Tickeron (TICKERON)

امروز Tickeron (TICKERON) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TICKERON به واحد USD برابر است با 0.00006777 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TICKERON نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TICKERON نسبت به USD برابر است با $ 0.00006777. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Tickeron چقدر است؟
ارزش بازار TICKERON برابر است با $ 59.30K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TICKERON چقدر است؟
عرضه در گردش TICKERON برابر است با 875.03M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TICKERON چقدر بوده است؟
TICKERON به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00013621 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TICKERON در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TICKERON به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00004475 USD رسید.
حجم معاملات TICKERON چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TICKERON برابر است با -- USD.
آیا TICKERON در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TICKERON در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TICKERON مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:21:06 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Tickeron (TICKERON)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

