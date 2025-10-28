TaboshiTABOSHI چیست

Taboshi, the "Leaf of Yield," is a scarce Zora‑minted relic forged at the close of Epoch 2, only 185 964 will ever exist. Each leaf is proof of past belief, a boost to future staking, and a key that may unlock sacred rites to golden coins in Tobyworld. Own one or a grove; every Taboshi you keep can magnify your share of tomorrow's harvest. An important rune from the sacred scroll, only true believers will possess Taboshi

منبع Taboshi (TABOSHI) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Taboshi (USD)

ارزش Taboshi (TABOSHI) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Taboshi (TABOSHI) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Taboshi را بررسی کنید.

TABOSHI به ارزهای محلی

توکنومیکس Taboshi (TABOSHI)

درک، توکنومیکس Taboshi (TABOSHI) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TABOSHI بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Taboshi (TABOSHI) امروز Taboshi (TABOSHI) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای TABOSHI به واحد USD برابر است با 15.09 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی TABOSHI نسبت به USD چقدر است؟ $ 15.09 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی TABOSHI نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Taboshi چقدر است؟ ارزش بازار TABOSHI برابر است با $ 827.04K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش TABOSHI چقدر است؟ عرضه در گردش TABOSHI برابر است با 54.95K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت TABOSHI چقدر بوده است؟ TABOSHI به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 47.25 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت TABOSHI در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ TABOSHI به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 12.53 USD رسید. حجم معاملات TABOSHI چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TABOSHI برابر است با -- USD . آیا TABOSHI در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد TABOSHI در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TABOSHI مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Taboshi (TABOSHI)