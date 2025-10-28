قیمت Taboo (TABOO)
قیمت لحظه ای Taboo (TABOO) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، TABOO در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TABOO برابر با $ 0.063936 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می باشد.
از نظر عملکرد کوتاه مدت، TABOO در یک ساعت گذشته +0.47%، در 24 ساعت گذشته -1.25% و در 7 روز گذشته +3.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می دهد.
ارزش بازار فعلی Taboo برابر است با $ 442.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TABOO برابر است با 9.78B، و عرضه کل آن 9782678080.0 می باشد. ارزش کل رقیق شده (FDV) آن $ 442.28K است.
امروز، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.
|دوره
|تغییر قیمت (USD)
|تغییر قیمت (%)
|امروز
|$ 0
|-1.25%
|30 روز
|$ 0
|+12.50%
|60 روز
|$ 0
|+13.22%
|90 روز
|$ 0
|--
Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.
From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.
Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.
However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.
Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.
Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?
The answer to all these questions is TABOO.
Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.
ارزش Taboo (TABOO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی های شما از Taboo (TABOO) در سال های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم اندازهای کوتاه مدت و بلندمدت Taboo را بررسی کنید.
همین حالا پیش بینی قیمت Taboo را بررسی کنید!
درک، توکنومیکس Taboo (TABOO) میتواند بینش عمیقتری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکنها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان میدهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TABOO بیشتر بدانید!
بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز