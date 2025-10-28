قیمت لحظه‌ ای Taboo امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TABOO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TABOO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Taboo امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت TABOO به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت TABOO را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره TABOO

اطلاعات قیمت TABOO

وب‌سایت رسمی TABOO

توکنومیکس TABOO

پیش‌بینی قیمت TABOO

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Taboo

قیمت Taboo (TABOO)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 TABOO به USD:

--
----
-1.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Taboo (TABOO)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:13:28 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Taboo (TABOO) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.063936
$ 0.063936$ 0.063936

$ 0
$ 0$ 0

+0.47%

-1.25%

+3.83%

+3.83%

قیمت لحظه‌ ای Taboo (TABOO) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، TABOO در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته TABOO برابر با $ 0.063936 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، TABOO در یک ساعت گذشته +0.47%، در 24 ساعت گذشته -1.25% و در 7 روز گذشته +3.83% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Taboo (TABOO)

$ 442.28K
$ 442.28K$ 442.28K

--
----

$ 442.28K
$ 442.28K$ 442.28K

9.78B
9.78B 9.78B

9,782,678,080.0
9,782,678,080.0 9,782,678,080.0

ارزش بازار فعلی Taboo برابر است با $ 442.28K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TABOO برابر است با 9.78B، و عرضه کل آن 9782678080.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 442.28K است.

تاریخچه قیمت Taboo (TABOO) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Taboo به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-1.25%
30 روز$ 0+12.50%
60 روز$ 0+13.22%
90 روز$ 0--

TabooTABOO چیست

Taboo is an adult NFT & Streaming media project. Specializing in highly, exclusive content. With models, who aren’t strictly porn stars, their content is not like other adult tokens. Their marketplace is cutting-edge, with its creation by the Enjin Coin Marketplace Developers.

From Super Models to Pornstars, TABOO is selectively curating the most exclusive content creator list in existence, providing the highest quality and most exclusive SFW, NSFW to XXX exclusive media from content creators. There is an application process, in which any adult performer who wishes to be on our platform will have to qualify and obtain approval by us first. This selectivity and exclusivity will create a media platform of the utmost quality and soon everyone will understand why Taboo is the best in the industry.

Their NFT Marketplace and media platform will be cross chain, utilizing layer 2 solution protocols with the lowest fees and fastest transactions. An asset bridge to the ERC20 Network, along with Version 1 of the marketplace, to bring ERC721 and ERC1155 compatible NFTs to the Taboo Ecosystem, on the Binance Smart Chain. Their Marketplace will be built on the Plasma Network, targeting networks like Polygon and Harmony and Sol. There will also have a merchandise store where you can buy your favorite goodies. A unique forum will be made, too, with special incentives and rewards for generating traffic.

However, what is the biggest hurdle in the adult industry? Anyone with a camera can create erotic media. Our NFT marketplace tier system aims to create scarcity, in an oversaturated market. The more Taboo Tokens a person holds, the more content they can access, Similar to buying Diamond tier on Patreon. Each tier will grant access to more and more content, with the highest quality and most exclusive content contained at the highest tier for the most discerning of consumers.

Their highest Tier includes private VIP party invites to the Taboo Mansion, industry events, and model meet and greets.

Want a minted NFT of a sexy playboy model in lingerie or a bikini? Access to XXX-rated NFTs? Private live shows+Rated-R videos? VR content? The ability to transfer NFTs seamlessly from various networks onto our marketplace? Or maybe you are a content creator that would like to test out the opportunity to generate passive income rewards?

The answer to all these questions is TABOO.

Buy, sell, interact, create, earn. The $TABOO way.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Taboo (TABOO)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Taboo (USD)

ارزش Taboo (TABOO) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Taboo (TABOO) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Taboo را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Taboo را بررسی کنید!

TABOO به ارزهای محلی

توکنومیکس Taboo (TABOO)

درک، توکنومیکس Taboo (TABOO) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده TABOO بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Taboo (TABOO)

امروز Taboo (TABOO) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای TABOO به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی TABOO نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی TABOO نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Taboo چقدر است؟
ارزش بازار TABOO برابر است با $ 442.28K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش TABOO چقدر است؟
عرضه در گردش TABOO برابر است با 9.78B USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت TABOO چقدر بوده است؟
TABOO به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.063936 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت TABOO در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
TABOO به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات TABOO چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای TABOO برابر است با -- USD.
آیا TABOO در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد TABOO در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت TABOO مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:13:28 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Taboo (TABOO)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.18
$113,872.18$113,872.18

-0.95%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.19
$4,095.19$4,095.19

-1.86%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05553
$0.05553$0.05553

-0.32%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.69
$200.69$200.69

+0.28%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.2993
$4.2993$4.2993

-17.09%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,095.19
$4,095.19$4,095.19

-1.86%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,872.18
$113,872.18$113,872.18

-0.95%

لوگو Solana

Solana

SOL

$200.69
$200.69$200.69

+0.28%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6278
$2.6278$2.6278

-1.25%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,137.66
$1,137.66$1,137.66

-0.52%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Rome

Rome

ROME

$0.001136
$0.001136$0.001136

+89.33%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001482
$0.0000000000000001482$0.0000000000000001482

+1,259.63%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1637
$0.1637$0.1637

+227.40%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04385
$0.04385$0.04385

+119.25%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000219
$0.0000000000219$0.0000000000219

+114.70%

لوگو Open Loot

Open Loot

OL

$0.03736
$0.03736$0.03736

+100.64%