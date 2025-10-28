Stool PrisondenteJAILSTOOL چیست

منبع Stool Prisondente (JAILSTOOL) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Stool Prisondente (USD)

ارزش Stool Prisondente (JAILSTOOL) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stool Prisondente (JAILSTOOL) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stool Prisondente را بررسی کنید.

توکنومیکس Stool Prisondente (JAILSTOOL)

درک، توکنومیکس Stool Prisondente (JAILSTOOL) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده JAILSTOOL بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stool Prisondente (JAILSTOOL) امروز Stool Prisondente (JAILSTOOL) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای JAILSTOOL به واحد USD برابر است با 0.00276185 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی JAILSTOOL نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00276185 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی JAILSTOOL نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Stool Prisondente چقدر است؟ ارزش بازار JAILSTOOL برابر است با $ 2.76M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش JAILSTOOL چقدر است؟ عرضه در گردش JAILSTOOL برابر است با 999.85M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت JAILSTOOL چقدر بوده است؟ JAILSTOOL به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.217874 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت JAILSTOOL در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ JAILSTOOL به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00211786 USD رسید. حجم معاملات JAILSTOOL چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای JAILSTOOL برابر است با -- USD . آیا JAILSTOOL در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد JAILSTOOL در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت JAILSTOOL مراجعه کنید.

