قیمت لحظه‌ ای Stockify امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Stockify امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STK به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STK را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره STK

اطلاعات قیمت STK

وب‌سایت رسمی STK

توکنومیکس STK

پیش‌بینی قیمت STK

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Stockify

قیمت Stockify (STK)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 STK به USD:

--
----
-0.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Stockify (STK)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:03:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Stockify (STK) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.55%

-0.21%

+3.60%

+3.60%

قیمت لحظه‌ ای Stockify (STK) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، STK در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STK برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STK در یک ساعت گذشته +1.55%، در 24 ساعت گذشته -0.21% و در 7 روز گذشته +3.60% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Stockify (STK)

$ 26.03K
$ 26.03K$ 26.03K

--
----

$ 26.03K
$ 26.03K$ 26.03K

999.34M
999.34M 999.34M

999,339,067.496904
999,339,067.496904 999,339,067.496904

ارزش بازار فعلی Stockify برابر است با $ 26.03K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STK برابر است با 999.34M، و عرضه کل آن 999339067.496904 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.03K است.

تاریخچه قیمت Stockify (STK) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Stockify به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Stockify به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Stockify به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Stockify به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.21%
30 روز$ 0-30.90%
60 روز$ 0-79.03%
90 روز$ 0--

StockifySTK چیست

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms.

These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Stockify (STK)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Stockify (USD)

ارزش Stockify (STK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stockify (STK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stockify را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Stockify را بررسی کنید!

STK به ارزهای محلی

توکنومیکس Stockify (STK)

درک، توکنومیکس Stockify (STK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stockify (STK)

امروز Stockify (STK) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STK به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STK نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STK نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Stockify چقدر است؟
ارزش بازار STK برابر است با $ 26.03K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STK چقدر است؟
عرضه در گردش STK برابر است با 999.34M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STK چقدر بوده است؟
STK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات STK چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STK برابر است با -- USD.
آیا STK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STK مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-05 13:03:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Stockify (STK)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-04 13:39:16داده های زنجیره ای
ورود خالص 233.5 میلیون دلاری به ETF اسپات اتریوم آمریکا در روز گذشته
10-04 11:26:38به روز رسانی های صنعت
انتشار USDC از 75 میلیارد فراتر می‌رود، سهم بازار به 24.9% می‌رسد
10-03 10:20:00به روز رسانی های صنعت
ارزش کل بازار کریپتو به بالای 4.2 تریلیون دلار بازگشت، با افزایش 2.3 درصدی در 24 ساعت
10-03 05:17:00به روز رسانی های صنعت
بیت کوین برای اولین بار از اواسط آگوست از مرز ۱۲۰,۰۰۰ دلار عبور کرد
10-01 14:11:00به روز رسانی های صنعت
دیروز، ETF های نقدی اتریوم در آمریکا شاهد ورود خالص 127.5 میلیون دلار بودند، در حالی که ETF های نقدی بیت کوین ورود خالص 430 میلیون دلار را ثبت کردند
09-30 18:14:00به روز رسانی های صنعت
نرخ‌های فاندینگ ریت فعلی در صرافی‌های متمرکز و غیرمتمرکز اصلی نشان می‌دهد که بازار خنثی با تمایل اندکی به نزولی بودن است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.