StockifySTK چیست

Stockify.fun presents itself as a polished on-chain platform for synthetic stocks, aiming to let users mint, trade, and earn from blockchain-based replicas of real-world equities. The platform allows users to create tokenized versions of traditional stocks—such as Apple or Tesla—that are tied to real-world price feeds using blockchain oracles. It promises continuous, 24/7 access to synthetic markets, unlike traditional exchanges which operate during limited hours. In addition to trading, users are incentivized to participate through potential rewards, possibly in the form of yield or fee-sharing mechanisms. These synthetic assets are derivatives built on smart contracts and are pegged to the price of actual stocks. Users deposit cryptocurrency as collateral to mint these tokens, gaining price exposure to real equities without owning the underlying shares. While these tokens mimic stock price movements, they do not grant any ownership rights, dividends, or governance rights associated with the real-world assets.

منبع Stockify (STK) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Stockify (USD)

ارزش Stockify (STK) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Stockify (STK) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Stockify را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Stockify را بررسی کنید!

STK به ارزهای محلی

استفاده از مبدل را امتحان کنید

توکنومیکس Stockify (STK)

درک، توکنومیکس Stockify (STK) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STK بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Stockify (STK) امروز Stockify (STK) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STK به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STK نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STK نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Stockify چقدر است؟ ارزش بازار STK برابر است با $ 26.03K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STK چقدر است؟ عرضه در گردش STK برابر است با 999.34M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STK چقدر بوده است؟ STK به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STK در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STK به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات STK چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STK برابر است با -- USD . آیا STK در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STK در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STK مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Stockify (STK)