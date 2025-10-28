قیمت لحظه‌ ای Steam22 امروز برابر است با 0.116755 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Steam22 امروز برابر است با 0.116755 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت STM به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت STM را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Steam22

قیمت Steam22 (STM)

قیمت لحظه‌ ای 1 STM به USD:

$0.116755
$0.116755
+4.60%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
نمودار قیمت لحظه ای Steam22 (STM)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 12:14:20 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Steam22 (STM) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.10914
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.120427
بیشترین قیمت 24 ساعته

+0.07%

+4.68%

+28.79%

+28.79%

قیمت لحظه‌ ای Steam22 (STM) برابر است با $0.116755. در 24 ساعت گذشته، STM در بازه قیمتی حداقل $ 0.10914 تا حداکثر $ 0.120427 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته STM برابر با $ 0.120427 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.01789341 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، STM در یک ساعت گذشته +0.07%، در 24 ساعت گذشته +4.68% و در 7 روز گذشته +28.79% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Steam22 (STM)

$ 11.66M
--
ارزش بازار فعلی Steam22 برابر است با $ 11.66M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STM برابر است با 100.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.66M است.

تاریخچه قیمت Steam22 (STM) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Steam22 به USD به میزان $ +0.00522168 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Steam22 به USD به میزان $ +0.0403185955 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Steam22 به USD به میزان $ +0.0599061381 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Steam22 به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ +0.00522168+4.68%
30 روز$ +0.0403185955+34.53%
60 روز$ +0.0599061381+51.31%
90 روز$ 0--

Steam22STM چیست

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Steam22 (USD)

ارزش Steam22 (STM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Steam22 (STM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Steam22 را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Steam22 را بررسی کنید!

STM به ارزهای محلی

توکنومیکس Steam22 (STM)

درک، توکنومیکس Steam22 (STM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Steam22 (STM)

امروز Steam22 (STM) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای STM به واحد USD برابر است با 0.116755 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی STM نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی STM نسبت به USD برابر است با $ 0.116755. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Steam22 چقدر است؟
ارزش بازار STM برابر است با $ 11.66M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش STM چقدر است؟
عرضه در گردش STM برابر است با 100.00M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت STM چقدر بوده است؟
STM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.120427 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت STM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
STM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01789341 USD رسید.
حجم معاملات STM چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STM برابر است با -- USD.
آیا STM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد STM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STM مراجعه کنید.
به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Steam22 (STM)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

