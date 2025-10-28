Steam22STM چیست

Steam22: Steam Token is engineered to disrupt this entrenched system by delivering the first fully on-chain sportsbook designed around provable fairness, non-custodial bankrolls, and a gamified rewards economy that keeps players engaged year-round. By leveraging blockchain transparency, decentralized oracles, and smart contract automation, Steam22 offers instant or near-instant settlements, ensures that players keep control of their funds until a bet is placed, and rewards community engagement through a dual-token system.

ارزش Steam22 (STM) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Steam22 (STM) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Steam22 را بررسی کنید.

STM به ارزهای محلی

توکنومیکس Steam22 (STM)

درک، توکنومیکس Steam22 (STM) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STM بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Steam22 (STM) امروز Steam22 (STM) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STM به واحد USD برابر است با 0.116755 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STM نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.116755 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STM نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Steam22 چقدر است؟ ارزش بازار STM برابر است با $ 11.66M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STM چقدر است؟ عرضه در گردش STM برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STM چقدر بوده است؟ STM به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.120427 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STM در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STM به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.01789341 USD رسید. حجم معاملات STM چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STM برابر است با -- USD . آیا STM در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STM در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STM مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Steam22 (STM)