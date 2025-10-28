STAX TokenSTAX چیست

$STAX Token is the native utility token powering the Virtualstax ecosystem. It serves as the core element behind Stax.app, enabling seamless interaction and engagement. Through $STAX, users can connect real-world communities with innovative Web3 tools that drive self-promotion, discovery, rewards, and active participation while creating meaningful value across the entire Virtualstax network.

توکنومیکس STAX Token (STAX)

درک، توکنومیکس STAX Token (STAX) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده STAX بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره STAX Token (STAX) امروز STAX Token (STAX) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای STAX به واحد USD برابر است با 0.00969969 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی STAX نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00969969 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی STAX نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار STAX Token چقدر است؟ ارزش بازار STAX برابر است با $ 9.70M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش STAX چقدر است؟ عرضه در گردش STAX برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت STAX چقدر بوده است؟ STAX به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.0199077 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت STAX در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ STAX به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00969934 USD رسید. حجم معاملات STAX چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای STAX برابر است با -- USD . آیا STAX در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد STAX در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت STAX مراجعه کنید.

