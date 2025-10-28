SPACEDOGESPDG چیست

$SPDG is powered by real people, not shadows. We're a global squad of builders, dreamers, and degens — building from the ground up, for the people. SH – Founder & Visionary The mind behind the mission. Leading $SPDG with transparency, grit, and a no-compromise vision to take meme coins back to the moon — the right way. SpaceDoge (SPDG) is a decentralized meme token on Ethereum built for longevity, fairness, and community power. Launched with no presale, no private sale, and no dev wallet, 95.7% of the supply was instantly burned, and the liquidity is locked until 2030, making SPDG one of the most secure and transparent meme tokens in the space. SPDG is fully owned by the people — over 20,800+ holders, active social growth, and zero rug-pull risk. With meme-driven momentum, organic marketing, and a real community, SpaceDoge is leading the next wave of trusted DeFi meme projects.

منبع SPACEDOGE (SPDG) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت SPACEDOGE (USD)

ارزش SPACEDOGE (SPDG) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SPACEDOGE (SPDG) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SPACEDOGE را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت SPACEDOGE را بررسی کنید!

SPDG به ارزهای محلی

توکنومیکس SPACEDOGE (SPDG)

درک، توکنومیکس SPACEDOGE (SPDG) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SPDG بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SPACEDOGE (SPDG) امروز SPACEDOGE (SPDG) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SPDG به واحد USD برابر است با 0.00000633 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SPDG نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00000633 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SPDG نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SPACEDOGE چقدر است؟ ارزش بازار SPDG برابر است با $ 312.15K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SPDG چقدر است؟ عرضه در گردش SPDG برابر است با 49.30B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SPDG چقدر بوده است؟ SPDG به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00001458 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SPDG در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SPDG به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00000388 USD رسید. حجم معاملات SPDG چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SPDG برابر است با -- USD . آیا SPDG در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SPDG در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SPDG مراجعه کنید.

