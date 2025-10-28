sonarS0X چیست

SONAR – On-chain Made Simple SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you're forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption. SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly: "What tokens are inside this wallet?" "Who are the top holders of this contract?" "Show me recent inflows and outflows for this address." The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity. Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can: Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid. Place swaps and positions through Jupiter. Buy and sell meme tokens on Pump.fun. This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface. SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana. Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community. In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words. With SONAR, there's no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره sonar (S0X) امروز sonar (S0X) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای S0X به واحد USD برابر است با 0.00003351 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی S0X نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00003351 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی S0X نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار sonar چقدر است؟ ارزش بازار S0X برابر است با $ 31.74K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش S0X چقدر است؟ عرضه در گردش S0X برابر است با 947.27M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت S0X چقدر بوده است؟ S0X به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00012122 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت S0X در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ S0X به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003328 USD رسید. حجم معاملات S0X چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای S0X برابر است با -- USD .

