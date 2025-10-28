قیمت لحظه‌ ای sonar امروز برابر است با 0.00003351 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت S0X به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت S0X را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای sonar امروز برابر است با 0.00003351 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت S0X به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت S0X را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:39 (UTC+8)

اطلاعات قیمت sonar (S0X) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00003328
$ 0.00003328$ 0.00003328
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00003491
$ 0.00003491$ 0.00003491
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00003328
$ 0.00003328$ 0.00003328

$ 0.00003491
$ 0.00003491$ 0.00003491

$ 0.00012122
$ 0.00012122$ 0.00012122

$ 0.00003328
$ 0.00003328$ 0.00003328

-1.15%

-3.98%

-32.59%

-32.59%

قیمت لحظه‌ ای sonar (S0X) برابر است با $0.00003351. در 24 ساعت گذشته، S0X در بازه قیمتی حداقل $ 0.00003328 تا حداکثر $ 0.00003491 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته S0X برابر با $ 0.00012122 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.00003328 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، S0X در یک ساعت گذشته -1.15%، در 24 ساعت گذشته -3.98% و در 7 روز گذشته -32.59% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار sonar (S0X)

$ 31.74K
$ 31.74K$ 31.74K

--
----

$ 33.51K
$ 33.51K$ 33.51K

947.27M
947.27M 947.27M

999,943,975.492971
999,943,975.492971 999,943,975.492971

ارزش بازار فعلی sonar برابر است با $ 31.74K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش S0X برابر است با 947.27M، و عرضه کل آن 999943975.492971 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.51K است.

تاریخچه قیمت sonar (S0X) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت sonar به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت sonar به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت sonar به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت sonar به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.98%
30 روز$ 0--
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

sonarS0X چیست

SONAR – On-chain Made Simple

SONAR was created with a simple mission: to make on-chain activity accessible and actionable for everyone. Today, the biggest barrier for both new and experienced users is complexity. If you want to scan a wallet, track transactions, analyze token flows, or place trades, you’re forced to jump between multiple dashboards, block explorers, and exchange interfaces. Each tool comes with its own layout, its own language, and often overwhelming amounts of raw data — hashes, codes, and technical noise that discourage adoption.

SONAR changes this completely by offering a chat-based on-chain agent that understands plain English. Instead of struggling with explorers or dozens of tabs, users simply open SONAR and ask questions directly:

“What tokens are inside this wallet?”

“Who are the top holders of this contract?”

“Show me recent inflows and outflows for this address.”

The platform then delivers clear, human-readable answers, removing the need to parse complex data manually. This approach lowers the barrier to entry for newcomers, while also giving advanced traders speed and clarity.

Beyond scanning wallets and contracts, SONAR goes further by enabling direct trading through natural language commands. Users can:

Open longs or shorts on Aster or Hyperliquid.

Place swaps and positions through Jupiter.

Buy and sell meme tokens on Pump.fun.

This creates a unified experience where scanning, analysis, and trading all happen in one place, guided by the simplicity of a chat interface.

SONAR is also integrated with Polymarket, enabling insights into prediction markets, deep analysis, and broader opportunities for users who want more than just wallet data. By connecting across multiple protocols, SONAR becomes not just a tool, but an ecosystem hub for Solana.

Another core part of the vision is governance and utility for token holders. $SONAR will give the community the power to vote on which features roll out next. Instead of a fixed, top-down roadmap, SONAR will be guided by its users. This ensures that development stays aligned with the needs of traders, builders, and the wider community.

In short, SONAR is solving the fragmentation problem in crypto. It removes the noise, replaces explorers with clarity, and brings trading, scanning, and research together under one interface — your own words.

With SONAR, there’s no more bouncing between tabs or drowning in hashes. The future of on-chain interaction is simple, fast, and community-driven.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است.

پیش‌ بینی قیمت sonar (USD)

ارزش sonar (S0X) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از sonar (S0X) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت sonar را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت sonar را بررسی کنید!

S0X به ارزهای محلی

توکنومیکس sonar (S0X)

درک، توکنومیکس sonar (S0X) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده S0X بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره sonar (S0X)

امروز sonar (S0X) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای S0X به واحد USD برابر است با 0.00003351 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی S0X نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی S0X نسبت به USD برابر است با $ 0.00003351. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار sonar چقدر است؟
ارزش بازار S0X برابر است با $ 31.74K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش S0X چقدر است؟
عرضه در گردش S0X برابر است با 947.27M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت S0X چقدر بوده است؟
S0X به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00012122 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت S0X در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
S0X به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.00003328 USD رسید.
حجم معاملات S0X چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای S0X برابر است با -- USD.
آیا S0X در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد S0X در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت S0X مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:16:39 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به sonar (S0X)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

