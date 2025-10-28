SimpCoinSIMP چیست

پیش‌ بینی قیمت SimpCoin (USD)

ارزش SimpCoin (SIMP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از SimpCoin (SIMP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت SimpCoin را بررسی کنید.

SIMP به ارزهای محلی

توکنومیکس SimpCoin (SIMP)

درک، توکنومیکس SimpCoin (SIMP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SIMP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SimpCoin (SIMP) امروز SimpCoin (SIMP) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SIMP به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SIMP نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SIMP نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SimpCoin چقدر است؟ ارزش بازار SIMP برابر است با $ 14.41K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SIMP چقدر است؟ عرضه در گردش SIMP برابر است با 999.65M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SIMP چقدر بوده است؟ SIMP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SIMP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SIMP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات SIMP چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SIMP برابر است با -- USD . آیا SIMP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SIMP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SIMP مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به SimpCoin (SIMP)