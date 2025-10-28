SimiliScanSMS چیست

SimiliScan is the first Pattern Recognition Engine for DeFi. Its purpose is to provide traders, developers, and communities with tools to identify repeating behaviors across contracts, wallets, and social networks. The platform allows users to detect cloned contracts, trace wallet overlaps, and analyze shared social audiences in seconds. By making hidden patterns visible, SimiliScan reduces risk, prevents exposure to scams, and creates a data-driven foundation for smarter trading decisions.

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره SimiliScan (SMS) امروز SimiliScan (SMS) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای SMS به واحد USD برابر است با 0.00174299 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی SMS نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00174299 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی SMS نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار SimiliScan چقدر است؟ ارزش بازار SMS برابر است با $ 174.36K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش SMS چقدر است؟ عرضه در گردش SMS برابر است با 100.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت SMS چقدر بوده است؟ SMS به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00376516 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت SMS در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ SMS به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0011175 USD رسید. حجم معاملات SMS چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SMS برابر است با -- USD . آیا SMS در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد SMS در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SMS مراجعه کنید.

