قیمت لحظه‌ ای Silent Pass امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت SP به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت SP را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

قیمت Silent Pass (SP)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 SP به USD:

--
----
-0.50%1D
mexc
USD
نمودار قیمت لحظه ای Silent Pass (SP)
اطلاعات قیمت Silent Pass (SP) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.55%

-2.98%

-2.98%

قیمت لحظه‌ ای Silent Pass (SP) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، SP در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته SP برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، SP در یک ساعت گذشته --، در 24 ساعت گذشته -0.55% و در 7 روز گذشته -2.98% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Silent Pass (SP)

$ 60.51K
$ 60.51K$ 60.51K

--
----

$ 67.25K
$ 67.25K$ 67.25K

899.81M
899.81M 899.81M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Silent Pass برابر است با $ 60.51K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SP برابر است با 899.81M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.25K است.

تاریخچه قیمت Silent Pass (SP) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Silent Pass به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Silent Pass به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Silent Pass به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Silent Pass به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-0.55%
30 روز$ 0+5.59%
60 روز$ 0+7.52%
90 روز$ 0--

Silent PassSP چیست

Silent Pass is a blockchain-based privacy access protocol designed for global users, offering a next-generation VPN experience that requires no accounts, trust, or centralized servers. Utilizing local wallets and on-chain smart contracts, the project enables access verification, identity confirmation, and usage record-keeping, providing users with a censorship-resistant, anonymous, and secure communication channel. Silent Pass supports a variety of access methods, catering to both lightweight Web2 users and deep-engaged Web3 participants: ● New users can download the application and enjoy a 7-day free trial. ● Wallet holders with assets valued at ≥$24.99 in $SP can unlock daily access by checking in. ● Subscription options for monthly or annual services are available through mainstream fiat channels like credit cards, facilitating easy onboarding for traditional users. ● Minting a GENESIS CIRCLE NFT grants permanent VPN access and governance rights. Silent Pass is not just an application; it is a multi-layered privacy network entry protocol that integrates on-chain identity, behavioral incentives, and governance participation, helping users transition from merely "using a VPN" to "participating in the network ecosystem."

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Silent Pass (SP)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Silent Pass (USD)

ارزش Silent Pass (SP) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Silent Pass (SP) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Silent Pass را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Silent Pass را بررسی کنید!

SP به ارزهای محلی

توکنومیکس Silent Pass (SP)

درک، توکنومیکس Silent Pass (SP) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده SP بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Silent Pass (SP)

امروز Silent Pass (SP) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای SP به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی SP نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی SP نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Silent Pass چقدر است؟
ارزش بازار SP برابر است با $ 60.51K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش SP چقدر است؟
عرضه در گردش SP برابر است با 899.81M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت SP چقدر بوده است؟
SP به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت SP در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
SP به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات SP چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای SP برابر است با -- USD.
آیا SP در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد SP در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت SP مراجعه کنید.
