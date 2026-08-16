قیمت امروز Sendcoin

قیمت لحظه‌ ای Sendcoin (SEND) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.77% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SEND به USD برابر با $ 0 برای هر SEND می‌ باشد.

توکن Sendcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,174 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M SEND می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SEND در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.162592 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SEND طی یک ساعت گذشته به میزان +0.01% و در هفت روز اخیر به میزان -9.91% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Sendcoin (SEND)

ارزش بازار $ 63.17K$ 63.17K $ 63.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.17K$ 63.17K $ 63.17K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,999,941.24 999,999,941.24 999,999,941.24

ارزش بازار فعلی Sendcoin برابر است با $ 63.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SEND برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999999941.24 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.17K است.