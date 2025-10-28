Rue CatRUECAT چیست

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Rue Cat (RUECAT) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Rue Cat (USD)

ارزش Rue Cat (RUECAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rue Cat (RUECAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rue Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Rue Cat را بررسی کنید!

RUECAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Rue Cat (RUECAT)

درک، توکنومیکس Rue Cat (RUECAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RUECAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rue Cat (RUECAT) امروز Rue Cat (RUECAT) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RUECAT به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RUECAT نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RUECAT نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Rue Cat چقدر است؟ ارزش بازار RUECAT برابر است با $ 54.61K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RUECAT چقدر است؟ عرضه در گردش RUECAT برابر است با 572.28M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RUECAT چقدر بوده است؟ RUECAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RUECAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RUECAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RUECAT چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RUECAT برابر است با -- USD . آیا RUECAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RUECAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RUECAT مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Rue Cat (RUECAT)