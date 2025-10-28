قیمت لحظه‌ ای Rue Cat امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RUECAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RUECAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Rue Cat امروز برابر است با 0 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RUECAT به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RUECAT را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

اطلاعات بیشتر درباره RUECAT

اطلاعات قیمت RUECAT

وب‌سایت رسمی RUECAT

توکنومیکس RUECAT

پیش‌بینی قیمت RUECAT

کسب درآمد

+Airdrop

اخبار

بلاگ

مرکز دانستنی

لوگو Rue Cat

قیمت Rue Cat (RUECAT)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RUECAT به USD:

--
----
-3.20%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Rue Cat (RUECAT)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:13:31 (UTC+8)

اطلاعات قیمت Rue Cat (RUECAT) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0
$ 0$ 0
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0
$ 0$ 0
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.61%

-3.23%

-18.30%

-18.30%

قیمت لحظه‌ ای Rue Cat (RUECAT) برابر است با --. در 24 ساعت گذشته، RUECAT در بازه قیمتی حداقل $ 0 تا حداکثر $ 0 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RUECAT برابر با $ 0 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RUECAT در یک ساعت گذشته -0.61%، در 24 ساعت گذشته -3.23% و در 7 روز گذشته -18.30% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Rue Cat (RUECAT)

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

--
----

$ 54.61K
$ 54.61K$ 54.61K

572.28M
572.28M 572.28M

572,277,760.935039
572,277,760.935039 572,277,760.935039

ارزش بازار فعلی Rue Cat برابر است با $ 54.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RUECAT برابر است با 572.28M، و عرضه کل آن 572277760.935039 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 54.61K است.

تاریخچه قیمت Rue Cat (RUECAT) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Rue Cat به USD به میزان $ 0 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Rue Cat به USD به میزان $ 0 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Rue Cat به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Rue Cat به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ 0-3.23%
30 روز$ 0-78.35%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

Rue CatRUECAT چیست

RueCat was launched in June 2024, by CEO Marcos Oliveira, a well-known public figure. pkataforma swao governance token, launchpad and pool creation. Intention to burn at least 80% of the supply purchased on the chart. Maintaining the sustainability of the project with a strong MarketCap increasing the value of the token It brings together more and more investors and is consolidating itself in the market as a memecoin with real, profitable utility.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Rue Cat (RUECAT)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Rue Cat (USD)

ارزش Rue Cat (RUECAT) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Rue Cat (RUECAT) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Rue Cat را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Rue Cat را بررسی کنید!

RUECAT به ارزهای محلی

توکنومیکس Rue Cat (RUECAT)

درک، توکنومیکس Rue Cat (RUECAT) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RUECAT بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Rue Cat (RUECAT)

امروز Rue Cat (RUECAT) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RUECAT به واحد USD برابر است با 0 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RUECAT نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RUECAT نسبت به USD برابر است با $ 0. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Rue Cat چقدر است؟
ارزش بازار RUECAT برابر است با $ 54.61K USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RUECAT چقدر است؟
عرضه در گردش RUECAT برابر است با 572.28M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RUECAT چقدر بوده است؟
RUECAT به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RUECAT در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RUECAT به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات RUECAT چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RUECAT برابر است با -- USD.
آیا RUECAT در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RUECAT در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RUECAT مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 14:13:31 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Rue Cat (RUECAT)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

محبوب ترین ها

محبوب ترین ارزهای دیجیتالی که در حال حاضر توجه بازار را به خود جلب کرده اند

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,825.08
$113,825.08$113,825.08

-0.99%

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,078.30
$4,078.30$4,078.30

-2.26%

لوگو PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.05101
$0.05101$0.05101

-8.43%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.35
$199.35$199.35

-0.37%

لوگو ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$4.3993
$4.3993$4.3993

-15.17%

بیشترین حجم

ارزهای دیجیتال با بالاترین حجم معاملات

لوگو Ethereum

Ethereum

ETH

$4,078.30
$4,078.30$4,078.30

-2.26%

لوگو Bitcoin

Bitcoin

BTC

$113,825.08
$113,825.08$113,825.08

-0.99%

لوگو Solana

Solana

SOL

$199.35
$199.35$199.35

-0.37%

لوگو XRP

XRP

XRP

$2.6229
$2.6229$2.6229

-1.44%

لوگو Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1,125.95
$1,125.95$1,125.95

-1.54%

به تازگی اضافه شده

ارزهای دیجیتال تازه لیست شده که برای معامله در دسترس هستند

لوگو Molesmash

Molesmash

MOLE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ant Token

Ant Token

ANTY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Ostrich

Ostrich

RICH

$0.000
$0.000$0.000

0.00%

لوگو ADLUNAM INC

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

لوگو Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

بیشترین رشدها

بیشترین رشدهای ارز دیجیتال امروز

لوگو CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000001802
$0.0000000000000001802$0.0000000000000001802

+1,553.21%

لوگو Semantic Layer

Semantic Layer

42

$0.1640
$0.1640$0.1640

+228.00%

لوگو SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.04471
$0.04471$0.04471

+123.55%

لوگو OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000221
$0.0000000000221$0.0000000000221

+116.66%

لوگو Common Protocol

Common Protocol

COMMON

$0.01851
$0.01851$0.01851

+85.10%