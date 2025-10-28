ROYROY چیست

ROY is the official fan token dedicated to the cult of Roy the Demon, known as the most irritating and relentless demon in hell's history. More than just a digital asset, this token exists as a show of loyalty and support for ROY himself and his creator, DiemArchive. It represents a direct connection to the growing fan community surrounding this unique character and functions as the official token for the expanding ROY intellectual property. Holders of ROY align themselves with the chaotic charm of the demon and the massive IP universe being built around him, celebrating both the lore and its creative foundation.

منبع ROY (ROY) وب سایت رسمی

توکنومیکس ROY (ROY)

درک، توکنومیکس ROY (ROY) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده ROY بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره ROY (ROY) امروز ROY (ROY) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای ROY به واحد USD برابر است با 0.00192349 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی ROY نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00192349 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی ROY نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار ROY چقدر است؟ ارزش بازار ROY برابر است با $ 1.92M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش ROY چقدر است؟ عرضه در گردش ROY برابر است با 1000.00M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت ROY چقدر بوده است؟ ROY به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00608046 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت ROY در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ ROY به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات ROY چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای ROY برابر است با -- USD . آیا ROY در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد ROY در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت ROY مراجعه کنید.

