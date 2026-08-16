قیمت امروز Robin Hood

قیمت لحظه‌ ای Robin Hood (FOX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 16.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOX به USD برابر با $ 0 برای هر FOX می‌ باشد.

توکن Robin Hood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 980,481 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B FOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00123491 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00432259 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOX طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +144.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 77.22 رسیده است.

اطلاعات بازار Robin Hood (FOX)

ارزش بازار $ 980.48K$ 980.48K $ 980.48K حجم (24 ساعته) $ 77.22$ 77.22 $ 77.22 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 980.48K$ 980.48K $ 980.48K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Robin Hood برابر است با $ 980.48K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 77.22. عرضه در گردش FOX برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 980.48K است.