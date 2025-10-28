RetsaRETSA چیست

Retsa stirs the midnight brew. The toad leaps. The story wakes. 🌙 ⚗️. The first decentralized native IP aimed create real world toys developed by bnb chain native builders and KOLs. Retsa is the first decentralized, blockchain-native intellectual property designed to bridge digital communities with physical products. Built by experienced BNB Chain developers and key opinion leaders (KOLs), the project's core purpose is to create collectible real-world toys and merchandise directly linked to its on-chain ecosystem. By leveraging decentralized ownership and community collaboration, Retsa transforms storytelling into tangible utility—merging digital culture, narrative IP, and blockchain-verified collectibles into a scalable, real-world product line.

منبع Retsa (RETSA) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Retsa (USD)

RETSA به ارزهای محلی

توکنومیکس Retsa (RETSA)

درک، توکنومیکس Retsa (RETSA) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RETSA بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Retsa (RETSA) امروز Retsa (RETSA) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RETSA به واحد USD برابر است با 0 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RETSA نسبت به USD چقدر است؟ $ 0 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RETSA نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Retsa چقدر است؟ ارزش بازار RETSA برابر است با $ 7.57K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RETSA چقدر است؟ عرضه در گردش RETSA برابر است با 1.00B USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RETSA چقدر بوده است؟ RETSA به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00194489 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RETSA در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RETSA به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RETSA چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RETSA برابر است با -- USD . آیا RETSA در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RETSA در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RETSA مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Retsa (RETSA)