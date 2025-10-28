قیمت لحظه‌ ای Ref Finance امروز برابر است با 0.103443 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت REF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت REF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای Ref Finance امروز برابر است با 0.103443 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت REF به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت REF را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو Ref Finance

قیمت Ref Finance (REF)

قیمت لحظه‌ ای 1 REF به USD:

$0.103441
$0.103441$0.103441
-7.80%1D
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای Ref Finance (REF)
اطلاعات قیمت Ref Finance (REF) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.103297
$ 0.103297$ 0.103297
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.113767
$ 0.113767$ 0.113767
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.103297
$ 0.103297$ 0.103297

$ 0.113767
$ 0.113767$ 0.113767

$ 10.64
$ 10.64$ 10.64

$ 0.04128611
$ 0.04128611$ 0.04128611

-0.59%

-7.82%

-1.75%

-1.75%

قیمت لحظه‌ ای Ref Finance (REF) برابر است با $0.103443. در 24 ساعت گذشته، REF در بازه قیمتی حداقل $ 0.103297 تا حداکثر $ 0.113767 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته REF برابر با $ 10.64 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0.04128611 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، REF در یک ساعت گذشته -0.59%، در 24 ساعت گذشته -7.82% و در 7 روز گذشته -1.75% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار Ref Finance (REF)

$ 4.04M
$ 4.04M$ 4.04M

--
----

$ 10.34M
$ 10.34M$ 10.34M

39.03M
39.03M 39.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Ref Finance برابر است با $ 4.04M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REF برابر است با 39.03M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.34M است.

تاریخچه قیمت Ref Finance (REF) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت Ref Finance به USD به میزان $ -0.0087840993548431 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت Ref Finance به USD به میزان $ -0.0318917561 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت Ref Finance به USD به میزان $ -0.0409741446 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت Ref Finance به USD به میزان $ +0.01484647944336746 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.0087840993548431-7.82%
30 روز$ -0.0318917561-30.83%
60 روز$ -0.0409741446-39.61%
90 روز$ +0.01484647944336746+16.76%

Ref FinanceREF چیست

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع Ref Finance (REF)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ref Finance (USD)

ارزش Ref Finance (REF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ref Finance (REF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ref Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ref Finance را بررسی کنید!

REF به ارزهای محلی

توکنومیکس Ref Finance (REF)

درک، توکنومیکس Ref Finance (REF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده REF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ref Finance (REF)

امروز Ref Finance (REF) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای REF به واحد USD برابر است با 0.103443 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی REF نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی REF نسبت به USD برابر است با $ 0.103443. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار Ref Finance چقدر است؟
ارزش بازار REF برابر است با $ 4.04M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش REF چقدر است؟
عرضه در گردش REF برابر است با 39.03M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت REF چقدر بوده است؟
REF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 10.64 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت REF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
REF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04128611 USD رسید.
حجم معاملات REF چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای REF برابر است با -- USD.
آیا REF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد REF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت REF مراجعه کنید.
سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

$113,854.22
$4,097.14
$0.05334
$201.02
$4.1215
$4,097.14
$113,854.22
$201.02
$2.6273
$1,137.13
