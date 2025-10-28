Ref FinanceREF چیست

Built on top of the cutting-edge protocol NEAR, Ref Finance is the gateway into the NEAR ecosystem through its AMM DEX, which provides liquidity and swapping features. In addition, Ref utilizes the trustless Rainbow Bridge, which seamlessly bridges Ethereum-based assets over to NEAR, and vice versa, allowing for an array of DeFi users to access lower fees and faster transaction speeds.

منبع Ref Finance (REF) وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت Ref Finance (USD)

ارزش Ref Finance (REF) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ref Finance (REF) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ref Finance را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ref Finance را بررسی کنید!

REF به ارزهای محلی

توکنومیکس Ref Finance (REF)

درک، توکنومیکس Ref Finance (REF) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده REF بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ref Finance (REF) امروز Ref Finance (REF) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای REF به واحد USD برابر است با 0.103443 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی REF نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.103443 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی REF نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ref Finance چقدر است؟ ارزش بازار REF برابر است با $ 4.04M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش REF چقدر است؟ عرضه در گردش REF برابر است با 39.03M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت REF چقدر بوده است؟ REF به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 10.64 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت REF در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ REF به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.04128611 USD رسید. حجم معاملات REF چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای REF برابر است با -- USD . آیا REF در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد REF در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت REF مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ref Finance (REF)