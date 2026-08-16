قیمت امروز RealGoat

قیمت لحظه‌ ای RealGoat (RGOAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RGOAT به USD برابر با $ 0 برای هر RGOAT می‌ باشد.

توکن RealGoat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,173 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 21.00T RGOAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RGOAT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RGOAT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RealGoat (RGOAT)

ارزش بازار $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.17K$ 26.17K $ 26.17K سرمایه در گردش 21.00T 21.00T 21.00T عرضه کل 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0 21,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RealGoat برابر است با $ 26.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RGOAT برابر است با 21.00T، و عرضه کل آن 21000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.17K است.