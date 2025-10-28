RatecoinRATE چیست

RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements. RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan. The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events. RateCoin ($RATE) is a meme-based cryptocurrency launched on 17 September 2025 through Pump.fun, a Solana-based token launch platform. It is designed as an “Attention Capital Markets” (ACM) token that parodies global monetary policy and central banking events. The project’s concept is centered around capturing market sentiment during macroeconomic developments such as interest rate changes, inflation reports, and policy announcements. RateCoin has a fixed maximum supply of 1,000,000,000 tokens, with a portion allocated to a locked development wallet that follows a scheduled monthly burn. The circulating supply is publicly verifiable on Solana explorers such as Solscan. The project does not claim intrinsic utility or yield but positions itself as a community-driven experiment in narrative and speculative reflexivity. Engagement is built around meme culture, social media participation, and community-led initiatives that respond to economic events.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

پیش‌ بینی قیمت Ratecoin (USD)

ارزش Ratecoin (RATE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Ratecoin (RATE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Ratecoin را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت Ratecoin را بررسی کنید!

RATE به ارزهای محلی

توکنومیکس Ratecoin (RATE)

درک، توکنومیکس Ratecoin (RATE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RATE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Ratecoin (RATE) امروز Ratecoin (RATE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RATE به واحد USD برابر است با 0.00013498 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RATE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00013498 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RATE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Ratecoin چقدر است؟ ارزش بازار RATE برابر است با $ 132.96K USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RATE چقدر است؟ عرضه در گردش RATE برابر است با 984.52M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RATE چقدر بوده است؟ RATE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00027461 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RATE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RATE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0.0001023 USD رسید. حجم معاملات RATE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RATE برابر است با -- USD . آیا RATE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RATE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RATE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به Ratecoin (RATE)