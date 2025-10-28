RAGE GUYRAGE چیست

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

منبع RAGE GUY (RAGE) وب سایت رسمی

RAGE به ارزهای محلی

توکنومیکس RAGE GUY (RAGE)

درک، توکنومیکس RAGE GUY (RAGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RAGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RAGE GUY (RAGE) امروز RAGE GUY (RAGE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای RAGE به واحد USD برابر است با 0.00210917 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی RAGE نسبت به USD چقدر است؟ $ 0.00210917 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی RAGE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار RAGE GUY چقدر است؟ ارزش بازار RAGE برابر است با $ 2.08M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش RAGE چقدر است؟ عرضه در گردش RAGE برابر است با 984.02M USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت RAGE چقدر بوده است؟ RAGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00592337 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت RAGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ RAGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید. حجم معاملات RAGE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RAGE برابر است با -- USD . آیا RAGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد RAGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RAGE مراجعه کنید.

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RAGE GUY (RAGE)