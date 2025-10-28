قیمت لحظه‌ ای RAGE GUY امروز برابر است با 0.00210917 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RAGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RAGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.قیمت لحظه‌ ای RAGE GUY امروز برابر است با 0.00210917 USD. به‌ روزرسانی‌ های قیمت RAGE به USD در زمان واقعی، نمودارهای لحظه ای، ارزش بازار، حجم 24 ساعته و موارد دیگر را دنبال کنید. روند قیمت RAGE را به‌ سادگی در MEXC بررسی کنید.

لوگو RAGE GUY

قیمت RAGE GUY (RAGE)

لیست نشده

قیمت لحظه‌ ای 1 RAGE به USD:

$0.00210917
-5.70%1D
mexc
اطلاعات این توکن از منابع شخص ثالث جمع‌ آوری شده است. MEXC صرفاً به عنوان یک گردآورنده اطلاعات عمل می‌ کند. سایر توکن‌ های لیست شده در بازاراسپات MEXC را نیز بررسی کنید!
USD
نمودار قیمت لحظه ای RAGE GUY (RAGE)
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:49 (UTC+8)

اطلاعات قیمت RAGE GUY (RAGE) به واحد USD

بازه تغییر قیمت 24 ساعته:
$ 0.00205477
کمترین قیمت 24 ساعته
$ 0.00234751
بیشترین قیمت 24 ساعته

$ 0.00205477
$ 0.00234751
$ 0.00592337
$ 0
+0.99%

-5.75%

+44.20%

+44.20%

قیمت لحظه‌ ای RAGE GUY (RAGE) برابر است با $0.00210917. در 24 ساعت گذشته، RAGE در بازه قیمتی حداقل $ 0.00205477 تا حداکثر $ 0.00234751 معامله شده است که نشان‌ دهنده نوسانات فعال بازار است. بیشترین قیمت در تاریخچه گذشته RAGE برابر با $ 0.00592337 و کمترین قیمت در تاریخچه گذشته آن برابر با $ 0 می‌ باشد.

از نظر عملکرد کوتاه‌ مدت، RAGE در یک ساعت گذشته +0.99%، در 24 ساعت گذشته -5.75% و در 7 روز گذشته +44.20% تغییر داشته است. این اطلاعات نمای کلی سریعی از روندهای قیمت و دینامیک‌ های بازار اخیر آن در MEXC به شما ارائه می‌ دهد.

اطلاعات بازار RAGE GUY (RAGE)

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

--
----

$ 2.08M
$ 2.08M$ 2.08M

984.02M
984.02M 984.02M

984,024,868.249868
984,024,868.249868 984,024,868.249868

ارزش بازار فعلی RAGE GUY برابر است با $ 2.08M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RAGE برابر است با 984.02M، و عرضه کل آن 984024868.249868 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.08M است.

تاریخچه قیمت RAGE GUY (RAGE) به واحد USD

امروز، تغییر قیمت RAGE GUY به USD به میزان $ -0.000128711753457822 بود.
در 30 روز گذشته، تغییر قیمت RAGE GUY به USD به میزان $ +0.0016006879 بود.
در 60 روز گذشته، تغییر قیمت RAGE GUY به USD به میزان $ 0 بود.
در 90 روز گذشته، تغییر قیمت RAGE GUY به USD به میزان $ 0 بود.

دورهتغییر قیمت (USD)تغییر قیمت (%)
امروز$ -0.000128711753457822-5.75%
30 روز$ +0.0016006879+75.89%
60 روز$ 0--
90 روز$ 0--

RAGE GUYRAGE چیست

RAGE GUY (RAGE) is a cryptocurrency inspired by the Rage Guy meme, one of the earliest and most recognizable characters from internet rage comics. The project captures the cultural legacy of early meme history and brings it onto the blockchain in tokenized form. It is designed as a community-driven digital asset that celebrates internet culture, nostalgia, and the role memes play in shaping online communities.

پلتفرم MEXC، صرافی پیشرو ارز دیجیتال است که مورد اعتماد بیش از 10 میلیون کاربر در سرتاسر جهان قرار دارد. این صرافی به خاطر بیشترین تنوع توکن‌ ها، سریع‌ ترین لیستینگ توکن‌ ها و کمترین کارمزد معاملات در بازار شناخته شده است. هم‌ اکنون به MEXC بپیوندید تا از لیکوییدیتی باکیفیت و کمترین کارمزدهای بازار بهره‌ مند شوید!

منبع RAGE GUY (RAGE)

وب سایت رسمی

پیش‌ بینی قیمت RAGE GUY (USD)

ارزش RAGE GUY (RAGE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از RAGE GUY (RAGE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت RAGE GUY را بررسی کنید.

همین حالا پیش‌ بینی قیمت RAGE GUY را بررسی کنید!

RAGE به ارزهای محلی

توکنومیکس RAGE GUY (RAGE)

درک، توکنومیکس RAGE GUY (RAGE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده RAGE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره RAGE GUY (RAGE)

امروز RAGE GUY (RAGE) چقدر ارزش دارد؟
قیمت لحظه ای RAGE به واحد USD برابر است با 0.00210917 USD، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود.
قیمت فعلی RAGE نسبت به USD چقدر است؟
قیمت فعلی RAGE نسبت به USD برابر است با $ 0.00210917. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید.
ارزش بازار RAGE GUY چقدر است؟
ارزش بازار RAGE برابر است با $ 2.08M USD. ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است.
عرضه در گردش RAGE چقدر است؟
عرضه در گردش RAGE برابر است با 984.02M USD.
بالاترین قیمت تمام‌ وقت RAGE چقدر بوده است؟
RAGE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 0.00592337 USD دست یافت.
پایین‌ ترین قیمت RAGE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟
RAGE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 0 USD رسید.
حجم معاملات RAGE چقدر است؟
حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای RAGE برابر است با -- USD.
آیا RAGE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟
احتمال رشد RAGE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت RAGE مراجعه کنید.
آخرین به‌ روزرسانی صفحه: 2025-10-28 13:05:49 (UTC+8)

به‌ روزرسانی‌ های مهم بازار مربوط به RAGE GUY (RAGE)

زمان (UTC+8)نوعاطلاعات
10-27 16:29:31به روز رسانی های صنعت
سرمایه بازار در گردش ZEC به ۶ میلیارد دلار نزدیک می‌شود، به اوج قیمت جدید می‌رسد
10-26 23:17:37به روز رسانی های صنعت
بیت کوین از 113,000 دلار فراتر می‌رود، اتریوم از 4,000 دلار عبور می‌کند
10-26 19:10:22به روز رسانی های صنعت
با ویروسی شدن "PING"، تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های معاملاتی x402 ده‌ها برابر افزایش یافت
10-25 15:47:08به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: آدرس‌هایی که بین 100 و 10,000 ETH نگه‌داری می‌کنند، طی هفته گذشته 218,000 ETH جمع‌آوری کرده‌اند
10-25 13:34:16به روز رسانی های صنعت
تعداد معاملات هفتگی پروتکل x402 با افزایش 492.63 درصدی نسبت به هفته قبل
10-25 06:10:28به روز رسانی های صنعت
داده‌ها: تعداد بیت‌کوین‌هایی که پس از بیش از ۷ سال غیرفعال بودن دوباره فعال شده‌اند، امسال به اوج قیمت جدید رسیده است

سلب مسئولیت

قیمت‌های ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر نوسانات بازاری قرار دارند و خطرات بالایی را در بر دارند. توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاری صرفاً در پروژه‌ها و محصولاتی صورت پذیرد که به خوبی با آن‌ها آشنا هستید و از خطرات مرتبط با آنها کاملاً آگاه باشید. اهمیت دارد که سرمایه‌گذاران تجربه سرمایه‌گذاری خود، وضعیت مالی، اهداف سرمایه‌گذاری و میزان تحمل خود در برابر ریسک را با دقت ارزیابی کنند و قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم سرمایه‌گذاری، با یک مشاور مالی مستقل مشورت نمایند. این متن نباید به منزله مشاوره مالی تلقی شود و عملکرد گذشته نمی‌تواند شاخص مطمئنی برای عملکرد آتی باشد. ارزش سرمایه‌گذاری‌های شما ممکن است کاهش یابد و حتی ممکن است به میزان اصل سرمایه‌گذاری‌تان نیز نرسد. تصمیمات سرمایه‌گذاری به عهده خود شماست و MEXC هیچ مسئولیتی در قبال هرگونه زیانی که ممکن است متحمل شوید، نمی‌پذیرد. برای اطلاعات بیشتر، به شرایط استفاده و هشدارهای خطر مراجعه فرمایید. لطفاً توجه داشته باشید که داده‌های مربوط به ارزهای دیجیتال مذکور در این متن (مانند قیمت‌های لحظه‌ای آنها) بر اساس منابع شخص ثالث است و "همانطور که هست" و صرفاً برای اهداف اطلاع‌رسانی بدون هرگونه تضمین یا نمایندگی از هر نوع ارائه می‌شوند. پیوندهای ارائه شده به سایت‌های شخص ثالث نیز خارج از کنترل MEXC می‌باشند و MEXC مسئولیتی در قبال صحت و اعتبار این سایت‌های شخص ثالث و محتوای آنها ندارد.

